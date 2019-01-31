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Antalyaspor'da 3 transfer

Antalyaspor, kulüpte düzenlenen törende 'Fredy' adıyla tanınan Alfredo Kulembe Ribeiro, Amilton Minervino da Silva ve Tarık Çamdal ile sözleşme imzaladı.

Antalyaspor'da 3 transfer

Antalyaspor, kulüpte düzenlenen törende 'Fredy' adıyla tanınan Alfredo Kulembe Ribeiro, Amilton Minervino da Silva ve Tarık Çamdal ile sözleşme imzaladı.

31 Ocak 2019 Perşembe 17:09
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Antalyaspor'da 3 transfer

ANTALYA - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Portekiz'in Desportiva Aves takımında forma giyen Amilton Minervino da Silva'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Transfer döneminin son gününde 3 futbolcuyu kadrosuna dahil eden kırmızı beyazlılar, Tarık Çamdal ile sezon sonuna kadar, Portekiz'in Belenenses takımında forma giyen Alfredo Kulembe Ribeiro ile 1,5 yıllık anlaşma yaptı. Antalyaspor 3 transferi için Atilla Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.

Törende konuşan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, transferin son gününde 3 yeni oyuncuyla anlaştıklarını belirtti. Portekiz liginden Amilton ve Fredy'nin yanı sıra Süper Lig'den Tarık'ı kadroya dahil ettiklerini aktaran Öztürk, "Transferlerimizden Amilton kiralık ve satın alma opsiyonu var. Fredy ile 1.5 yıllık ve 1 yıl uzatma opsiyonlu sözleşmesi var. Tarık ile 6 aylık sözleşmemiz var. Beklentimiz çok yüksek. Son gün olmasına rağmen ihtiyaç duyduğumuz transferleri yaptık. Hem Portekiz liginden tecrübeli hem de Tarık Süper Lig kariyeriyle kendini ispat etmiş futbolcular. Planlamamız sezon sonuna kadar iskeletimizi doğru şekilde oluşturup yeni sezona girmekti. Arkadaşlarımızın da uzun dönem bize faydası olacağına inanıyoruz. Bu dönem alışma dönemi olacak. Transfer engelini kaldırmamız gerekiyordu. Kaldırıldı ve transferlerin gelişmesi için sağlıklı ortam oluştu" diye konuştu.

ÇAMDAL: FUTBOL ADINA YENİDEN DOĞMAK İSTİYORUM

Transferi için Antalyaspor ailesine, Başkan Öztürk ve teknik direktör Bülent Korkmaz'a teşekkür eden Tarık Çamdal, "Antalyaspor camiasına gelerek, futbol adına yeniden doğmak istiyorum. Benim için yeni bir çıkış olacak, çok eminim. Hedeflerim büyük. Bu camiyla eski performansımı yakalayıp uzun yıllar formayı terletmek istiyorum" dedi. Amilton ise Antalyaspor camiasına geldiği için mutlu olduğunu ve takıma yardım etmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Fredy de kariyerinin Türkiye'de devam etmemi sağladıkları için Başkan Öztürk'e teşekkür etti. Fredy, "Antalyspor büyük bir camia. Kulüpte geçmişte Eto'o, Nasri bulundu. Benim de hedefim takıma faydalı olmak ve Antalyaspor'un hedeflerine yardımcı olmak" dedi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİLER

İmza töreni öncesinde 3 futbolcu sağlık kontrolünden geçirildi. Sol bekte görev alan Tarık Çamdal, sağ kanatta oyuncusu Brezilyalı futbolcu Amilton Minervino da Silva ve Portekizli hücum oyuncusu Alfredo Kulembe Ribeiro ile anlaşan Antalyaspor, futbolcuları sağlık kontrolleri için Memorial Antalya Hastanesi'ne getirdi. Futbolcular, kardiyoloji, ortopedi, nöroloji, göz, kulak burun boğaz muayeneleri olarak genel sağlık kontrollerini tamamladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyasporTransfer
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