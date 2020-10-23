Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1195
ALTIN
489.210
DOLAR
7.9460
STERLİN
10.3960
EURO
9.4145
EBRU GÜNDEŞ'İN ŞARKISINI SÖYLEDİ
Koronavirüs sürecinde teknoloji hayatlarımızı nasıl etkiledi?
Koronavirüs sürecinde teknoloji hayatlarımızı nasıl...
“Çenelerimizin boyutları küçülüyor”
“Çenelerimizin boyutları küçülüyor”
“Hiç belirti olmadan da kriz gelebiliyor”
“Hiç belirti olmadan da kriz...
Antalyaspor, Başakşehir ile 30'uncu randevuda
Antalyaspor, Başakşehir ile 30'uncu randevuda
İş fırsatları için hemen tıkla!

Antalyaspor, Başakşehir ile 30'uncu randevuda

Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın oynanacak maçta Fraport TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir, toplamda 30, Süper Lig'de ise 21'inci kez karşı karşıya gelecek. Kırmızı beyazlı takımda zorlu maç öncesi 4 sakat, 2 de cezalı olmak üzere 6 eksik bulunuyor.

23 Ekim 2020 Cuma 12:45
4 Okunma
Antalyaspor, Başakşehir ile 30'uncu randevuda

ANTALYA - Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, 6'ncı haftada deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının son antrenmanını sabah saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Kırmızı beyazlı takım, saat 15.15 uçağıyla Başakşehir maçı için İstanbul'a hareket edecek. Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir ile toplamda 30, Süper Lig'de ise 21'inci kez karşılaşacak.

'TOPLAMDA 29 KEZ KARŞILAŞTILAR'

Süper Lig'de 5 hafta sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 de yenilgi alarak 8 puanla 4'üncü sırada yer alan Fraport TAV Antalyaspor, İstanbul'da 3 puan arayacak. Antalyaspor ile Başakşehir ilk kez 2002-2003 sezonunda TFF 1'inci Lig'de karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan mücadeleyi kırmızı beyazlı takım 2-1 galip tamamladı. İki takım, TFF 1'inci Lig'de 8, Süper Lig'de 20 ve bir kez de Kızılcahamam Kupası'nda olmak üzere toplamda 29 kez karşı karşıya geldi. En son geçen sezonun 30'uncu haftasında Antalya'daki mücadeleden Başakşehir 2-0 galip ayrılmıştı.

İSTANBUL'DA BAŞAKŞEHİR ÜSTÜN

Medipol Başakşehir ile Fraport TAV Antalyaspor arasında İstanbul'da oynanan 14 maçta turuncu mavililerin bariz üstünlüğü görülüyor. 14 maçta Medipol Başakşehir 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 de yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de 20 kez rakip olurken, kırmızı beyazlılar bu maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 de yenilgi aldı.

EN FARKLI GALİBİYET BAŞAKŞEHİR'DEN

Fraport TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan 29 maçlık seride en farklı skorları, 4-0 ile 2011-2012 ve 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçlarda Başakşehir elde etti. İki takım arasında en çok golün atıldığı maçlar ise 2003-2004 ile 2015-2016 sezonunda oynanan 3-2'lik maçlar ve 2017-2018 sezonunda 4-1 sona eren maçlar olarak kayıtlara geçti. Toplamda 5 golün atıldığı bu 3 maç, takımlar arasında oynanan ve en çok golün atıldığı karşılaşmalar oldu.

EN ÇOK 1-0'LIK SKORLAR

Fraport TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir arasında en çok skor 8 maç ile 1-0 olarak istatistiklere yansıdı. 6 maç 2-1'lik skorlarla sona ererken, iki takım arasında 3 maç ise 1-1 ve 2-0 tamamlandı. İkişer maçta ise 0-0, 3-2 ve 4-0'lık skor alınırken, birer maç da 2-2, 3-1 ve 4-1 sona erdi.

ANTALYASPOR'DA 4 SAKAT, 2 CEZALI

Fraport TAV Antalyaspor'da sakatlıkları bulunan Drole, Serdar Gürler, Hakan Özmert ve Fredy ile geçen hafta Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören Sidney Sam ile Ufuk Akyol, zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

Antalyaspor-Başakşehir mücadelesi yarın saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Maçta Ankara bölgesi hakemlerinden Ali Palabıyık düdük çalacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyasporBaşakşehir30uncu RandevuSüper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk futbolunun lokomotifi: Vakıfköy
Türk futbolunun lokomotifi: Vakıfköy
Yusuf Yazıcı yıldızlaştı, Lille farklı kazandı 
Yusuf Yazıcı yıldızlaştı, Lille farklı kazandı 
Koca Yusuf'un mezarını Türkiye'ye getireceğiz
Koca Yusuf'un mezarını Türkiye'ye getireceğiz
Bu hafta şeytanın bacağını kıracağız
Bu hafta şeytanın bacağını kıracağız
Mehmet Topal'dan bir ilk daha
Mehmet Topal'dan bir ilk daha
Fabrice N'Sakala: Şampiyonluğa inanıyoruz
Fabrice N'Sakala: Şampiyonluğa inanıyoruz
Kayakta milli sporcular FIS kampında
Kayakta milli sporcular FIS kampında
Türkiye Güreş Federasyonu'ndan tarihi proje
Türkiye Güreş Federasyonu'ndan tarihi proje
Demir Grup Sivasspor, İspanya yolcusu
Demir Grup Sivasspor, İspanya yolcusu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma