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Antalya'da satranç şampiyonası başladı

Antalya'da 2 binin üzerinde katılımlı satranç şampiyonası başladı

23 Ocak 2022 Pazar 21:10
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Antalya'da satranç şampiyonası başladı

Antalya (DHA) 

Avrupa'nın en çok katılımlı, Türkiye'nin en büyük spor organizasyonlarından biri olan Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, 2 binin üzerinde sporcunun katılımıyla Antalya'da düzenleniyor.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan beş yıldızlı otelde başladı. Şampiyonada, küçükler 7-12 yaş aralığında 1410, Yıldızlar kategorisinde 13-18 yaş aralığında 624 olmak üzere, toplam 2 bin 34 sporcu mücadele edecek. Her yaş kategorisinde ilk 3'e giren sporcular, 2022 yılı Kasım ayında Türkiye'de düzenlenmesi planlanan Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda davet edilecek, ayrıca bu sporcular milli takım havuzuna da alınacak.

Turnuvanın açılışı için düzenlenen törende konuşan TSF Başkanı Gülkız Tulay, “Avrupa'nın en yüksek katılımlı, ülkemizin en yüksek spor organizasyonundan biri olan 2022 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasına bugün start veriyoruz. Şampiyonayı pandemi koşullarına uygun önlemlerle gerçekleştiriyoruz. 2 bin civarında sporcu 6 bine yakın aile katılımcımız var. Büyük satranç ailesinin gücünü bu rakamlar gösterse de ülkenin dört bir yanında yüreği satranç ile çarpan, bu spora gönül vermiş binlerce satranç gönüllüleri var. Pandemi döneminde hayat dururken, satranç sporunu tüm ülke ile buluşturmayı başardık. Online sistemle rekor katılımlı turnuvalar düzenledik" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaSatranç Şampiyonası
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