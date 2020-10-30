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Antalya, 72 ülkeden bin 250 sporcuyu ağırlayacak

Ironman 70.3 Turkey heyecanı başlıyor. Antalya, pandemi kuralları çerçevesinde 72 ülkeden bin 250 sporcuyu ağırlamaya hazırlanıyor.

30 Ekim 2020 Cuma 11:48
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Antalya, 72 ülkeden bin 250 sporcuyu ağırlayacak

İSTANBUL - Pandemi döneminde sportif ve fiziki altyapısıyla farklılığını ortaya koyan Antalya, 72 ülkeden bin 250 sporcuyu ağırlamaya hazırlanıyor. Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Belek'te "The Land of Legends" ev sahipliğinde bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilecek olan Ironman 70.3 Turkey heyecanı için geri sayım başladı. 1 Kasım Pazar günü yapılacak olan yarışmaya, 72 ülkeden sporcu katılım gösterecek. Belek, sezon sonu olarak adlandırılan kasım ayında sporcuların aileleri ve yakınları ile birlikte 3 bin kişiyi ağırlayacak. Güç ve iradenin ön planda olduğu yarışmalar, heyecan dolu anlar yaşatacak.

EN YÜKSEK KATILIMLI 4'ÜNCÜ YARIŞ OLACAK

Pandemi öncesinde her yıl 54 farklı ülkede 252 farklı Ironman yarışı düzenlenebilirken, pandemi döneminde tüm dünyada sadece 3 ülkede 3 yarış düzenlenebildi. Türkiye Ironman 70.3 yarışı, en yüksek katılımlı 4'üncü yarış olarak unutulmayacak bir başarıya imza atacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Triatlon Federasyonu, Ironman Global Yönetimi ile TURSET Project Management'ın katılımıyla gerçekleştirilen çalışma grupları ve özenle hazırlanmış pandemi kurallarının başarıyla uygulanması sayesinde organizasyon Antalya'da hayat bulacak. Pandemi dönemi olmasına rağmen tüm dünyadan 2 bin 500 sporcu yarışa başvuruda bulunurken, önlemler çerçevesinde yarış, bu yıla özel bin 250 sporcu ile sınırlandırıldı. Dünyanın en popüler yarışları arasına giren Ironman 70.3 Turkey, The Land of Legends'ın mekan sponsorluğunda Runatolia, Gelibolu Maratonu, Wingsfor Life World Run, gibi ülkemizdeki en büyük spor etkinliklerine imza atan TURSET Proje Yönetimi tarafından gerçekleştirilecek.

SPORCULAR SINIRLARI ZORLAYACAK

Güç, irade ve yarışmayı tamamlama odaklı bir yarışma olan Ironman 70.3 Turkey'de yüzme, koşu ve bisiklet branşlarında birbirleriyle yarışacak olan sporcular, sınırlarını da zorlayacak. Yaklaşık 2 bin sporcunun mücadelesi Kadriye Beachpark'ta yüzme ile başlayacak. 1.9 kilometrelik yüzme parkurunu geçen sporcular, daha sonra 90 kilometre bisiklet parkurunu ve son olarak da 21 kilometre koşu parkurunu geçerek yarışmayı The Land of Legends içinde sonlandıracak.

3 BİN KİŞİLİK SPOR TURİZM HAREKETİ

Yarışma, Antalya'nın yüksek sezon dışında kalan döneminde turizme katkı sağladığı gibi bölgenin tanıtımına ve ülke imajına da önemli bir destek sağlayacak. Sporculara eşlik eden aileler ve yakınları da hem tatil hem de moral vermek amacıyla Belek'e akın etti. 1 hafta öncesinden Antalya'ya gelen sporcular ve aileleri, 5 yıldızlı 16 ayrı otelde konaklıyor. Sadece Ironman 70.3 Turkey için sporcular da dahil olmak üzere yaklaşık 3 bin kişi Belek'te bir turizm hareketi gerçekleştirecek. 

EMEKLİOĞLU: TÜRKİYE, HİÇBİR ÜLKENİN CESARET EDEMEDİĞİ ORGANİZASYONLARI BAŞARIYLA YAPABİLMEKTEDİR

Ironman 70.3 Turkey ile Belek'te heyecan dolu bir yarışma organize ettiklerini belirten TURSET PM Genel Müdürü Özgür Emeklioğlu, güç ve iradenin ön planda olduğu yarışmanın Antalya ve Belek'e önemli bir renk getirdiğini söyledi. Emeklioğlu, "Bu sene 6'ncısını gerçekleştireceğimiz yarışma, sporun yanında Antalya ve Belek'in tanıtımına da önemli bir katkı sunacak. Spor; buluşturan, tanıtan, gezdiren ve iletişim kurmanızı sağlayan önemli bir araçtır. Deniz, kum, güneş turizminin dünya markası olan Türkiye, spor turizminde de lider olduğunu bir kere daha kanıtlamıştır. Özellikle pandemi döneminde nasıl bir ülkesel potansiyele sahip olduğunu, üst noktadaki mevsimsel ve fiziki imkanlar ile profesyonel tesis altyapıları sayesinde hiçbir ülkenin girişmeye dahi cesaret edemediği organizasyonları başarıyla yapabilmektedir" diye konuştu.

DHA

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