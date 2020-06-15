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Andone'nin durumu endişe veriyor

Galatasaray'a bir şok da Florin Andone'den geldi. Büyük umutlarla transfer edilen Rumen futbolcu sarı-kırmızılı takıma uzun vadeli fayda sağlayamadan takımdan ayrılıyor.

15 Haziran 2020 Pazartesi 14:24
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Andone'nin durumu endişe veriyor

İSTANBUL - Çaykur Rizespor maçı sakatlanıp oyundan çıkan Florin Andone'nin dün yapılan ilk kontrollerden sonra bugünkü kontrollerinde durumun daha ciddi olduğu saptandı. Ön çapraz ve iç yan bağında ileri derecede yırtık tespit edilen golcü oyuncu bu sezon forma giyemeyecek. 

KULÜBÜ KARAR VERECEK

Rumen oyuncu sezonu kapatırken, kulübü Brighton'a Andone'nin ameliyat olup olmamasına karar verecek. Sarı-kırmızılı takım için Andone defteri de kapandı.

MUSLERA YARIN AMELİYAT OLACAK

Galatasaray'da ayağı kırılan Fernando Muslera, yarın ameliyata alınacak. Operasyon sarı-kırmızılı kulübün sponsor hastanesinde gerçekleşecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AndoneGalatasaray
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