Anadolu Efes, üst üste 2'nci kez Euroleague şampiyonu

SALON: Stark

HAKEMLER: Luigi Lamonica, Borys Ryzhyk, Gytis Vilius

REAL MADRID: Causeur 3, Randolph 6, Fernandez 2, Abalde 2, Hanga 5, Deck 5, Poirier 5, Tavares 14, Llull 9, Yabusele 3, Taylor 3

ANADOLU EFES: Larkin 10, Beaubois, Singleton 4, Bryant, Moerman, Pleiss 19, Micic 23, Anderson, Dunston 2

1’İNCİ PERİYOT: 15-14

İLK YARI: 34-29

3’ÜNCÜ PERİYOT: 42-40

Turkish Airlines EuroLeague Final Four’da Anadolu Efes, final karşılaşmasında Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek üst üste 2'nci kez Euroleague şampiyonu oldu. Anadolu Efes'te Vasilije Micic 23 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Real Madrid'de Walter Tavares 14 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bulunan Stark Arena’da oynanan final karşılaşmasında Pablo Laso yönetimindeki Real Madrid; Hanga, Abalde, Deck, Yabusele ve Tavares ilk beşiyle başladı. Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes ise Larkin, Micic, Anderson, Moerman ve Pleiss ilk beşiyle parkede yer aldı.

İki takımın da hücumda kısır başladığı maçta Real Madrid’den Tavares, Anadolu Efes pota altında büyük üstünlük kurdu ve 12 sayı üreterek takımının hücumdaki yükünü çeken isim oldu. Anadolu Efes’in hücumda etkisiz kaldığı bölümde Micic ve Larkin kaydettikleri 6’şar sayıyla takımlarını oyunda tutarken, ilk periyot 15-14 Real Madrid üstünlüğüyle son buldu.

İkinci periyotta da skora destek veren üçüncü bir isim bulmakta zorlanan Anadolu Efes, Micic ve Larkin’in hücumdaki etkili performansıyla skora tutundu. Savunmada sertliğini artıran ve hücumda Randolph’u devreye sokan Real Madrid, ilk yarıyı 34-29 önde kapattı.

Üçüncü periyoda hücumda etkisiz başlayan Anadolu Efes, periyodun bitimine 5 dakika kala yalnızca 2 sayı bulabildi: 40-31. Pleiss’ın devreye girmesiyle 9-2’lik seri yakalayan Anadolu Efes, farkı 2’ye kadar indirdi ve maçın final periyoduna 42-40 Real Madrid üstünlüğü ile gidildi.

Karar periyoduna daha iyi başlayan Anadolu Efes önce Micic'in üç sayılık isabeti ardından da Singleton'ın smaç basketiyle farkı 3'e çıkardı: 42-45. Periyodun ilerleyen dakikalarında Pleiss'ın üst üste bulduğu sayılarla üstünlüğünü koruyan Efes, maçın bitimine 3:19 kala rakibine molayı aldırdı: 50-53. Karşılaşmanın son dakikaları büyük heyecana sahne olurken Anadolu Efes, Pleiss'ın bitime 1:03 kala bulduğu basket ile son dakikaya 3 sayı farkla önde girdi: 55-58. Kalan bölümde de üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, karşılaşmayı 58-57 kazanarak üst üste 2'nci kez Euroleague şampiyonu olma başarısı gösterdi.

FINAL-FOUR'UN EN DEĞERLİ OYUNCUSU VASILIJE MICIC

Turkish Airlines Euroleague Final Four'un en değerli oyuncusu Anadolu Efes'ten Vasilije Micic seçildi. Sırp oyuncu final karşılaşmasında 23 sayı 2 ribaund ve 2 asist ile karşılaşmayı tamamladı ve takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.

ERGİN ATAMANX TAKIMIM, NBA TAKIMI SEVİYESİNDE

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Anadolu Efes, final karşılaşmasında Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek üst üste 2'nci kez Euroleague şampiyonu oldu. Mücadelenin ardından Anadolu Efes Baş Antrenörü Ergin Ataman ile 23 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi Vasilije Micic, Stark Arena'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Real Madrid'in de iyi bir performans gösterdiğini dile getiren Ergin Ataman," Onlar adına üzgünüm. Son çeyrekte nasıl oynayacağımızı çok iyi biliyoruz. Finallerde hücum stratejileri çok da işlemez. Müthiş oyuncularım var. Kilitlenen anları çözebiliyoruz. Takımım, NBA takımı seviyesinde. Bu sezon NBA takımı gibi oynamadık ama önceki sezonlarda öyle oynadık. Hepsi bu" dedi.

"TÜRK SPOR ADAMLARINI BU ŞEKİLDE TEMSİL ETTİĞİM İÇİN ÇOK GURURLUYUM"

Ergin Ataman, 2005'ten sonra Pini Gershon'un ardından Avrupa Ligi'nde üst üste şampiyonluk yaşayan ilk başantrenör olmasıyla ilgili yöneltilen bir soruya, "Müthiş bir duygu. Türk spor adamlarını bu şekilde temsil ettiğim için çok gururluyum. Eminim ki bundan sonra birçok arkadaş bu seviyeye gelecektir. Bu hedeften sonra A Milli Takımı da çalıştıracağım. Hedefim, A Milli Takım'la da madalya kazanmak. Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmak. Şu anda ona konsantreyim" şeklinde cevap verdi.

"GELECEK SEZON DA AVRUPA LİGİNDE ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAK BİR TAKIM KURACAĞIZ"

Gelecek sezon da Avrupa liginde şampiyonluğa oynayacak bir takım kuracaklarını dile getiren Ataman, "Biz korkmuyoruz. Sahaya çıktığımız zaman korkarak ve maçın sonucunu düşünerek çıkmıyoruz. Hep pozitif düşünüyoruz ve bu önemli anlarda bu galibiyetler geliyor" diye konuştu.

"TIBOR PLEISS MÜKEMMEL OYNADI"

Tibor Pleiss'ın performansıyla ilgili konuşan Ergin Ataman, "Mükemmel oynadı. Çok iyi sezon geçirdi. Dörtlü Final'de müthiş bir performans ortaya koydu. Sistemimiz için çok önemli. Kendisine o güveni aşılıyoruz. Geçen sene Pleiss sakattı. Aynı güveni Sertaç Şanlı'ya da aşılamıştık. Sertaç'a 'neden ayrılıyorsun, ikinci olan takıma gidiyorsun?' dedim. Şimdi aklından neler geçiyor merak ediyorum. Dunston da ilerlemiş yaşına rağmen müthiş bir karakter otaya koydu" dedi.

"MASUM İNSANLAR HAYATLARINI KAYBETTİLER"

Ergin Ataman, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşla ilgili soruyu şu yanıtı verdi: "Çok üzüntü duyuyoruz. Savaş başladığında da bunu söylemiştim. Bu konuyla ilgili konuşan ilk kişi ben oldum belki. Bu, asla kabul edilemez. Türkiye'de yaşıyorum. Masum insanlar hayatlarını kaybettiler. Bu inanılmaz bir şey. 2022'deyiz. Bu çağda inanılacak bir şey değil. Spor dünyasındaki yaşananlar da kabul edilemez. Bu gerçekten berbat bir politika. İnşallah Covid-19'u yendiğimiz gibi bu konuyu da çözüme kavuştururuz."

VASILIJE MICIC: OLAĞANÜSTÜ BİR MUTLULUK YAŞIYORUZ

Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Vasilije Micic ise "Çok büyük bir başarı. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Bunu gerçekleştirdiğimize hala inanamıyorum. Olağanüstü bir mutluluk yaşıyoruz. Taraftarlarımıza minnettarız. Bu sonuçta rolleri çok büyük" dedi.

Micic, üst üste ikinci kez "En Değerli Oyuncu" seçilmesiyle ilgili, "Bu başarılardan büyük mutluluk duyuyorum. Ülkemde ve Belgrad'da bu şampiyonluğu kazanmak büyük gurur" diye konuştu.

ŞAMPİYONLUĞU DOYASIYA KUTLADILAR

Öte yandan Anadolu Efesli oyuncular, basın toplantısını basarak şampiyonluğu kutladılar. Ergin Ataman ve Micic'in açıklamalarını bölerek basın toplantı odasına giren oyuncular, şampiyonluğu doyasıya kutladılar. Ortaya renkli görüntülerin çıktığı anlarda oyuncular, Ergin Ataman'ın başından aşağıya da su döktüler