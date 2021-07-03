Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1376.67
ALTIN
499.99
DOLAR
8.7002
STERLİN
12.0376
EURO
10.3238
Boğazlıyan’da ihale ile taşınmaz satışı
Boğazlıyan’da ihale ile taşınmaz...
Kuru yük gemisi satılacak
Kuru yük gemisi satılacak
1997 Model tekne satılacak
1997 Model tekne satılacak
Ticari yat satılacak
Ticari yat satılacak
MSB, 2.533 sürekli işçi alacak
MSB, 2.533 sürekli işçi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Anadolu Efes'ten EuroLeague şampiyonluk öyküsü

Turkish Airlines EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes'in Final Four yolculuğundan şampiyonluğa uzanan süreçte yaşadığı özel hikayeler, hazırlanan özel bir film ile birlikte basketbolseverlerle buluşacak.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 17:05
9 Okunma
Anadolu Efes'ten EuroLeague şampiyonluk öyküsü

İSTANBUL / DHA

Şampiyonluğun perde arkasından yansıyanlar ve özel anların yer aldığı "Köln'de bir asma kilit" filmi, Anadolu Efes Spor Kulübü Youtube kanalında dört bölüm halinde yayınlanacak. Filmin ilk bölümü yarın yayınlanacak.

Anadolu Efes Kulübü, "Köln'de Bir Asma Kilit - A Padlock in Cologne" ismiyle yayınlanacak filmin isminin bir taraftarın şampiyonluk dileğinden geldiğini belirtti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu ismin, Final Four organizasyonunun Köln'de düzenleneceğinin belli olmasının ardından, Covid-19 salgını öncesinde bir Anadolu Efes taraftarının Köln'deki bir köprüye "Anadolu Efes F4 Champ" yazılı bir asma kilit asmasına gönderme yapıyor.

Anadolu Efes Spor Kulübü Youtube kanalında dört bölüm halinde yayınlanacak olan ve hiçbir yerde yayınlanmayan görüntüleri de içerecek "Köln'de Bir Asma Kilit" sayesinde şampiyonluğun perde arkasından yansıyanlar ve özel anlar gün yüzüne çıkacak. İlk bölüm ise 4 Temmuz 2021 Pazar günü, Türkçe ve İngilizce altyazı seçenekleriyle yayınlanacak.

Anadolu Efes kafilesinin Köln uçuşuyla başlayacak olan yapım, dört bölüm halinde Anadolu Efes Spor Kulübü Youtube kanalında yayınlanacak ve basketbolseverler, daha önce hiçbir yerde izlemedikleri hikayelere tanıklık edecek" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Anadolu Efes oyuncularının uçuşlarda yaşadıkları, otel yaşamı, basın toplantılarında yaşanan ilginç anlar, maçlar sırasındaki bench hikayeleri, yarı final ve final maçı arasında yapılan sohbetler, final maçından sonra yaşanan özel anlar ve ilginç hikayelerin Köln'de Bir Asma Kilit filminde izleneceği vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesEuroleagueşampiyonlukönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cüneyt Köz: Batalla İle Olmak Gurur
Cüneyt Köz: Batalla İle Olmak Gurur
Emin Adanur: Satamayacağımız 2 Oyuncu Var
Emin Adanur: Satamayacağımız 2 Oyuncu Var
Nilüfer Belediyespor Yeni Yetenekler Arıyor
Nilüfer Belediyespor Yeni Yetenekler Arıyor
U12 Futbol Turnuvasına 24 kulüpten 480 sporcu katıldı
U12 Futbol Turnuvasına 24 kulüpten 480 sporcu katıldı
Milli Forma Talihlileri Hediyelerini Aldı..
Milli Forma Talihlileri Hediyelerini Aldı..
Başakşehir'de Giuliano ile yollar ayrıldı
Başakşehir'de Giuliano ile yollar ayrıldı
Red Bull Yağlı Direk'te Alanya'nın kazananları belli oldu
Red Bull Yağlı Direk'te Alanya'nın kazananları belli oldu
Judoda Ümit Milli Takım seçme müsabakaları Ankara'da başladı
Judoda Ümit Milli Takım seçme müsabakaları Ankara'da başladı
Adana Demirspor'da Belhanda tamam, sırada Balotelli
Adana Demirspor'da Belhanda tamam, sırada Balotelli

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma