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​​​​​​​Anadolu Efes Avrupa’nın en büyüğü

THY EuroLeague final maçında Barcelona'yı 86-81 mağlup eden Anadolu Efes kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 25 sayıyla Anadolu Efes'ten Vasilije Micic oldu.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:31
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​​​​​​​Anadolu Efes Avrupa’nın en büyüğü

TARİHİNDE İLK KEZ EUROLEAGUE ŞAMPİYONU
Anadolu Efes, bu şampiyonlukla birlikte tarihinde ilk kez Euroleague şampiyonu oldu. 2018-2019 sezonunda Final-Four oynama başarısı gösteren Efes, geçtiğimiz yıl ise sezonun koronavirüs pandemisinden dolayı iptal edilmesinin ardından kupayı bu yıl Türkiye’ye getirmeyi başardı. Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin ardından 2'nci kez Euroleague şampiyonluğunu Türkiye'ye getirdi.

MVP VASİLİJE MİCİC 
Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen final fourda en değerli oyuncu Anadolu Efes'ten Vasilije Micic oldu. Euroleague'de normal sezonun da en değerli oyuncusu seçilen Micic, Barcelona karşılaşmasında attığı 25 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu ve galibiyette önemli rol oynadı.

ERGİN ATAMAN: SÖZÜMÜZDE DURDUK
Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, verdikleri sözü tutmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti. Şampiyonluğu Türk halkına hediye eden Ataman, "Sözümüzde durduk. Türk halkına, şehitlerimize armağan olsun. Kazanacağız dedik, başardık" ifadelerini kullandı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, EuroLeague şampiyonu olan Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: 

"THY EuroLeague 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlama başarısı gösteren Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı tebrik ederim. Ülkemizin, kulüpler bazında kazandığı en büyük zafer olan THY EuroLeague şampiyonluk kupasını, Fenerbahçe'nin ardından ikinci kez ülkemize getiren Anadolu Efes'e ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Türk basketbolunun gelişimine her zaman destek olan, başta Anadolu Grubu adına Tuncay Özilhan olmak üzere, bu zaferin mimarı Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a, parkede mücadeleden vazgeçmeyen sporcu kardeşlerime, istatistikçisinden malzemecisine kadar Anadolu Efes Spor Kulübünün bütün ekibine şükranlarımı sunuyorum." 

SALON: Lanxess Arena

HAKEMLER: Sasa Pukl, Olegs Latisevs, Gytis Vilius

BARCELONA: Cory Higgins 23, Nikola Mirotic 11, Brandon Davies 17, Nick Calathes, Victor Claver 2, Kyle Kuric 18, Leandro Bolmaro 7, Pau Gasol 1, Rolands Smits, Alex Abrines 2, Pierre Oriola, Adam Hanga

ANADOLU EFES: Shane Larkin 21, Vasilije Micic 25, Krunoslav Simon 4, Chris Singleton 4, Sertaç Şanlı 12, Adrien Moerman 6, Bryant Dunston 6, Rodrigue Beaubois 3, James Anderson, Tibor Pleiss 5, Doğuş Balbay, Buğrahan Tuncer

1'İNCİ PERİYOT: 22-15

DEVRE: 36-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-65

5 FAUL ALAN Brandon Davies (Barcelona)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesŞampiyonTHY EuroLeague
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