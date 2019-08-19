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Amerika Açık'ta 3 Türk mücadele edecek

Yılın son grand slam turnuvası olan Amerika Açık'ta, 3 Türk tenisçi korta çıkacak. Pemra Özgen, Başak Eraydın ve Cem İlkel'in ana tabloya ulaşabilmek için ter dökeceği dev organizasyonda elemelerin ilk tur eşleşmeleri belli oldu.

Amerika Açık'ta 3 Türk mücadele edecek

Yılın son grand slam turnuvası olan Amerika Açık'ta, 3 Türk tenisçi korta çıkacak. Pemra Özgen, Başak Eraydın ve Cem İlkel'in ana tabloya ulaşabilmek için ter dökeceği dev organizasyonda elemelerin ilk tur eşleşmeleri belli oldu.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:35
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Amerika Açık'ta 3 Türk mücadele edecek

ANKARA - Dünya sıralamasında bu hafta itibarıyla 184'üncü basamakta oturan ve profesyonel kariyerinin en yüksek sıralamasında bulunan 33 yaşındaki Pemra Özgen dördüncü kez grand slam arenasına çıkacak. İlk kez 2013 yılında Amerika Açık elemelerine katılarak 2'nci tur gören Özgen, 3 eleme turu aşıp grand slam'lerde ilk kez ana tablo görmeyi istiyor. Özgen ilk sınavını bugün TSİ 18.00'de dünya 91 numarası Rumen Irina Camelia Begu karşısında verecek.

Klasmanının 205'inci basamağındaki Başak Eraydın ise slam arenasında 7'nci, Amerika Açık'ta 2'nci mücadelesini verecek.  Bu sene Wimbledon'da eleme 2'nci tur oynayan Eraydın, 2017 yılında Amerika Açık'ta da elemelerde 2'nci tura kadar yükselmişti. Eraydın elemelerin açılış turunda dünya 304 numarası Asia Muhammed ile eşleşti.

Dördüncü slam turnuvasını oynayacak olan Cem İlkel ise ilk slam turnuvası 2017 Amerika Açık'ta elemelerin 2'nci turunu görmüştü. 23 yaşındaki İlkel, güncellenen ATP sıralamasında 259'uncu sırada yer alıyor. Milli tenisçi Cem İlkel'in Amerika Açık eleme tablosunda ilk rakibi klasmanın 247'nci basamağındaki Ekvadorlu Roberto Quiroz oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Amerika Açık
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