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“Amacımız sporun her branştaki gelişimine katkı sağlamak”

Bakan Kasapoğlu: Farklı görüşleri masaya yatırdığımız önemli bir toplantı gerçekleştirdik

03 Ağustos 2022 Çarşamba 14:42
“Amacımız sporun her branştaki gelişimine katkı sağlamak”

İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Güncel meseleleri ve her şeyden önemlisi sporun, futbolun yarınları adına her zamanki gibi ortak aklı ortaya koyan farklı görüşleri masaya yatırdığımız önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu vesileyle tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu,  Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yöneticileri ile Kulüpler Birliği Vakfı temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı’nın Dolmabahçe’deki ofisinde gerçekleştirilen toplantı sonrasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cuma günü başlayacak yeni sezon öncesinde futbol gündemli bir toplantı yaptıklarını ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Futbol gündemli bir toplantıydı. Onların bu anlamdaki sorunları güncel meseleleri ve her şeyden önemlisi sporun, futbolun yarınları adına her zamanki gibi ortak aklı ortaya koyan farklı görüşleri masaya yatırdığımız önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu vesileyle tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Türkiye’nin en büyük spor anlamında hedeflerinden biri olan spor kulüpleri ve federasyonları yasasını parlamentomuz geçtiğimiz aylarda tamamının mutabakatıyla kanunlaştırdı. Burada başlayan bir açılım var. Hem finansal hem idari anlamda sporumuzun da yarınları adına çok güzel gelişmelere öncü bir durum var. Bunun gerektirdiği düzenlemeler, uyum çalışmaları var. Bu vesileyle hummalı hazırlığı hem bakanlık olarak hem de ilgili kurumlar olarak devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“AMACIMIZ SPORUN HER BRANŞTAKİ GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAK”

Sporun her branşının gelişimi için katkı vermeye devam edeceklerini ifade eden Kasapoğlu, “Bu kadar imkanın altyapının güçlü bir tesis anlayışının son 20 yıldaki süreçte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konduğu bir ivmeyle bu altyapıyı, imkanları performans ve başarıyla taçlandırmak. Asıl olan bu. Bunun için ne yapılabilir bunları konuştuk. Bu konuda yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz yasa 1945’ten bu yana konuştuğu bir konuydu. Hamdolsun bu da büyük bir mutabakatla tamamlanmış oldu. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte yeni gelişmeleri yine ortak akılla iş birliği ile inşallah farklı noktalara taşıma, gelişen süreçleri yine ortak akılla yönetme kararlılığımız var. Finansal anlamdaki yeni durum ek bütçe konusu, idari anlamdaki hesap verebilirlik noktasındaki yönetim ve sorumluluk anlayışı yeni dönemde kulüplerin önemli gündemleri. Biz de bu anlamda bunların takipçisi olacağız.  Amacımız sporumuzun her branştaki gelişimine katkı sağlamak. Tüm branşlarda gelişimi hep birlikte görüyoruz. Sporcularımızın potansiyelinin farkındayız. Bunun için özellikle işbirliklerinin gerek kulüplerle gerek federasyonlarla spor ailesini geliştirme ve sinerji ile büyütme kararlılığındayız” diye konuştu.

“YENİ SEZON TÜM FUTBOL CAMİASI İÇİN HAYIRLI OLSUN”

Süper Lig’de cuma günü başlayacak yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulunan Bakan Kasapoğlu, “Cuma günü yeni bir sezon başlıyor. Bu sezon tüm futbol camiası için hayırlı olsun. Başarılarla dolu olsun. Taraftara, yöneticiye, sporcuya ve tüm paydaşlara saygının sevginin en üst düzeyde olduğu bir sezon olsun. Avrupa’da ülkemizi temsil eden kulüplerimiz onların da mücadeleleri devam ediyor. Kura süreçleri de tamamlandı. Onlara da başarılar temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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