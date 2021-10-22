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Altınordu'ya Ali Emre müjdesi

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'ya geçen haftaki Erzurumspor deplasmanında burnu kırılan kaleci Ali Emre Yanar'dan iyi haber geldi.

22 Ekim 2021 Cuma 13:36
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Altınordu'ya Ali Emre müjdesi

İZMİR, (DHA)

Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kırık manipülasyon ile yerine oturtulmuş, burun korsesi ile sabitlenmiştir. Oyuncumuzun ameliyatına gerek olmadığı değerlendirilmiştir. Oyuncumuz karbon maske ile antrenman ve müsabakalarda görev alabilecektir" ifadelerine yer verildi.

İlk yarısı 2-2 biten Erzurumspor maçının devre arasında oyundan çıkmak zorunda kalan Ali Emre'nin yerine 16 yaşındaki Serhat ilk deneyimini yaşamış, İzmir ekibi sahadan 6-2'lik yenilgiyle ayrılmıştı. Bu arada Kulüp Doktoru Raşit Şimşek, sol aşil tendon ağrısıyla tedavisine devam edilen Recep'in takım antrenmanlarına kademeli olarak katılmaya başladığını, sol ayak bileği ağrısı olan Ali Dere ve sol diz ön çapraz bağ ameliyatı olan Altar Han'ın tedavilerine devam edildiğini açıkladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TFF 1inci LigAltınorduEmreMüjdeönce VatanAli Emre YanarKırık ManipülasyonKarbon Maske
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