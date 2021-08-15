Altay - Yukatel Kayserispor: 3-0

Süper Lig’e 18 yıl sonra dönen Altay, 2021-22 sezonuna çok iyi bir başlangıç yaparak girdi. Siyah-beyalılar sezonun ilk haftasında konuk ettği Yukatel Kayserispor’u Bornova’da net bir skorla geçti: 3-0. İzmir temsilcisi yeni golcüsü Bamba’nın ilk yarıda attığı gollerle 2 farkı yakaladı, Thaciano 86’da attığı golle 3 puanı perçinleyen isim oldu.