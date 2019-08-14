Altay transferi kapattı

İZMİR - Alternatifli bir kadro oluşturduklarını dile getiren Özden Töraydın, "İç ve dış transferde istediğimiz oyuncularla anlaştık. Elimizde hazır bir kadromuz vardı, listemizdeki isimleri de aldık. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Lige iyi başlarsak hedeflediğimiz yere sezon sonunda ulaşacağımıza inanıyoruz. İstediğimizi almak için hep birlikte çok çalışacağız. Hedefimiz bir üst lige çıkmak. Bu hedef doğrultusunda hamlelerimizi yaptık, bunu başaracak güçteyiz" dedi.



Geçen sezonki kadrosundan Tatos, Paixao, Kappel, Putsila, Tavares, Gençer, İbrahim Öztürk, Özgür, Aydın, Emre, Hüsamettin, Merter, Murat ve Oğuzhan'la yola devam eden siyah-beyazlılar, geçen sezon kiralık gönderilen altyapıdan Kadir ve Cenk'i de kadroya dahil etti. İzmir temsilcisi dış transferde ise Nijeryalı orta saha oyuncusu Adamu Alhassan, Brezilyalı forvet Leandrinho, sağ bek Erhan Kartal, forvet Hakan Demirci, stoper Abdülkerim Bardakçı, orta saha Yılmaz Özeren, ön libero Deniz Vural ve kaleci Cihan Topaloğlu ile sözleşme imzaladı. Altay, pazar gününe kadar transfer yasağını kaldırıp yeni oyuncularına lisans çıkaracak.



LEANDRİNHO İLK 11'E YAKIN



Altay'ın son transferi Brezilyalı golcü Leandrinho'nun, pazar günü İzmir'de oynanacak Ümraniyespor maçında ilk 11'de şans bulması bekleniyor. Antrenmanlardaki performansıyla teknik heyetin yüzünü güldüren tecrübeli forvetin kanatlarda görev alacağı belirtildi. İlk 11'de 5 yabancı oynatma hakkı olan teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın hafif sakatlığı bulunan Putsila'nın yerine sağ kanatta Leandrinho'ya şans vermeyi planladığı öğrenildi. Sambacı, geçen sezon formasını giydiği Ümraniyespor'a karşı siyah-beyazlı formayla ilk golünü atmaya çalışacak.