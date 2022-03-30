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Altay'ın vazgeçilmezi Kappel

30 Mart 2022 Çarşamba 14:33
Altay'ın vazgeçilmezi Kappel

İZMİR- Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay'da bu sezon kaleci Lis'in ardından en uzun süre alan isim Leandro Kappel oldu.

Geçen sezon 1'inci Lig'deki kadroda da yer alan Hollandalı sağ kanat, geride kalan 30 haftada 28 maçta ilk 11'de görev alırken, 2 kez de oyuna sonradan girdi. Ligde toplam 2417 dakikada forma giyen Kappel 2 gol atarken, 5 de asist yaparak takımına katkı sağladı. Bu sezon ilk yarıda Göztepe ve Beşiktaş filelerini sarsan 32 yaşındaki futbolcu, 23 maçtır gol sevinci yaşayamadı.

Siyah-beyazlı takımı bu sezon çalıştıran teknik direktörler Mustafa Denizli, Mert Nobre ve Serkan Özbalta'nın vazgeçilmezi olan Kappel, sadece Denizli döneminde 2 kez yedek soyundu. Surinam Milli Takımı'na ilk kez davet edilmesi nedeniyle 25 Mart'ta ilk idmanına çıkan, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile birlikte çalışma fırsatı bulamayan Kappel'in cumartesi günü iç sahada oynanacak Fraport TAV Antalyaspor maçında yedek soyunabileceği ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KappelALTAY
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