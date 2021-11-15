Altay'ın efsanesinden Alsancak Stadı'na "Mustafa Denizli" önerisi

Siyah-beyazlı kulübün 77 yaşındaki efsane futbolcusu Ayfer Elmastaşoğlu, "Mustafa Denizli'yi Büyük Mustafa yapan yer de burası. İnsanın doğup büyüdüğü, efsaneleştiği bir yere isminin verilmesi ne kadar büyük gurur olur. Fatih Terim ve Şenol Güneş gibi Türk futboluna damga vurmuş isimleri, bu şekilde gelecek nesillere taşımak gerekiyor. Mustafa Denizli ismi, evimize çok yakışır. Hayalim; Mustafa Denizli Altay Alsancak Stadı çimlerine de ayak basmak" yorumu yaptı.

Altay'da 70 yılı geride bırakan efsane isim Ayfer Elmaştaşoğlu, Alsancak Stadı çimlerine yıllar sonra ilk kez ayak bastı. "Altay, burada Büyük Altay oldu. Burası Altay'ın evi" diyen Elmastaşoğlu, bundan tam 50 yıl önce statta verdiği pozu, kazandığı iki Türkiye Kupası ile tekrarlayarak, "Beni, Altaylı Ayfer yapan da işte burasıdır" şeklinde konuştu. Altay dışında başka takım forması giymediğini hatırlatan Ayfer Elmastaşoğlu, "Yedi yaşında küçük bir çocukken bu stadın kömür tozlarıyla kaplı zeminine adım attığım günden bu yana Altaylı'yım. Her şey, yemek yiyip yattığımız binada ve antrenman yaptığımız sahada yaşandı. Altay ile doğdum. Altay ile öleceğim" dedi.