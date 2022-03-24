Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.184,58
ALTIN
929,74
DOLAR
14,86
STERLİN
19,70
EURO
16,40
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim...
Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Bağcılar Belediyesi'nden kiralık otopark
Bağcılar Belediyesi'nden kiralık otopark
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı...
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Altay'da teknik kriz bitmedi

24 Mart 2022 Perşembe 14:20
Altay'da teknik kriz bitmedi

İZMİR - İzmir'in köklü kulübü Altay, 18 yıl aradan sonra yer aldığı Spor Toto Süper Lig'de bu sezon teknik direktör konusunda istikrar yakalayamadı. Geçen sezon siyah-beyazlı takımı 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonu yapan camianın efsane ismi teknik direktör Mustafa Denizli ile sezona başlayan siyah-beyazlılar, deneyimli teknik adam önderliğinde 13 hafta galibiyet yüzü göremeyince yolları ayırma kararı aldı. Mustafa Denizli'nin ardından 3 maçta görev yapan yardımcısı Mert Nobre de 3 mağlubiyet sonrası görevden alındı. Altay'da bu sezon 3'üncü teknik adam olarak dümene geçen Serkan Özbalta, takımın başında çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi ile 11 puan toplarken, kulüpte sağlıksız bir ortam olduğunu gerekçe göstererek ani bir kararla görevi bıraktı.

Başkan Özgür Ekmekçioğlu, istifasını canlı yayında açıklayan Serkan Özbalta'yı kendilerini ateşe atmakla suçladı. Ligin son 8 maçında kümede kalma savaşı verecek Altay'da eleştiri oklarının hedefi olan yönetim teknik direktörlük görevi için ilk görüşmeyi Sinan Kaloğlu ile yaparken, tecrübesi bulunmayan genç çalıştırıcı teklifi kabul etmesi halinde siyah-beyazlıların bu sezonki 4'üncü teknik direktörü olacak. Altay, bu sezon Kasımpaşa ile birlikte en çok teknik adam değiştiren takım olarak dikkat çekti. Bu arada sözleşmesi henüz feshedilmeyen Mustafa Denizli'nin önümüzdeki günlerde Başkan Özgür Ekmekçioğlu ile bir araya gelip yolları resmen ayıracağı öğrenildi. Denizli'yle henüz feshedemeden üstüne üçüncü teknik direktörünü arayan Altay'a yaklaşık 2 aydır resmi teknik sorumlusu olmaması nedeniyle toplam 625 bin TL ceza kesilmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Altayda Teknik Kriz Bitmedi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bronz madalyalı milli güreşçiye coşkulu karşılama
Bronz madalyalı milli güreşçiye coşkulu karşılama
Rizesporlu Fernandes: Görsel zevkin çok üst seviyede olacağı, iyi bir maç olacak
Rizesporlu Fernandes: Görsel zevkin çok üst seviyede olacağı, iyi bir maç olacak
Metin Öztürk: Tarihimizin en kötü yönetimini ibra etmeyeceğim
Metin Öztürk: Tarihimizin en kötü yönetimini ibra etmeyeceğim
Trabzonspor-Beşiktaş maçı biletleri karaborsaya düştü
Trabzonspor-Beşiktaş maçı biletleri karaborsaya düştü
Serbest Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonası’na hazır
Serbest Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonası’na hazır
Maratonİzmir için geri sayım başladı
Maratonİzmir için geri sayım başladı
A Milli Takım, Dünya Kupası bileti için ilk rakibi Portekiz karşısına çıkıyor
A Milli Takım, Dünya Kupası bileti için ilk rakibi Portekiz karşısına çıkıyor
Pohjanpalo hat-trickle kariyerinde ilki başardı
Pohjanpalo hat-trickle kariyerinde ilki başardı
Karda off-road heyecanı
Karda off-road heyecanı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma