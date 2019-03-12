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Altay'da savunma değişiyor

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilerek 4 haftalık galibiyet serisi sona eren Altay'da pazar günü iç sahada oynanacak Kardemir Karabükspor maçı öncesi teknik heyet savunmada zorunlu değişime gidecek.

Altay'da savunma değişiyor

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilerek 4 haftalık galibiyet serisi sona eren Altay'da pazar günü iç sahada oynanacak Kardemir Karabükspor maçı öncesi teknik heyet savunmada zorunlu değişime gidecek.

12 Mart 2019 Salı 13:33
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Altay'da savunma değişiyor

İZMİR - İzmir ekibinde sarı kart cezalısı durumuna düşen stoper Gençer'in yokluğunda son haftalarda yedek soyunan İbrahim Öztürk görev alacak. Yine sarı kart cezalısı olan sol bek Özgür'ün yerine ise Serkan forma giyecek. Son sırada yer alan Karabükspor'u mağlup ederek yeniden çıkışa geçmeyi hedefleyen siyah-beyazlılarda teknik heyet oyunculara, "Rakibi küçümsemeyin" uyarısında bulundu. Altay sezonun ilk yarısında deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup etmişti.

HEDEF 10 BİN KART

Altay yönetimi taraftarın Passolig kartı sayısının arttırılması için harekete geçti. "Passolig al, Passolig aldır" kampanyası başlattıklarını dile getiren Başkan Özgür Ekmekçioğlu, "Tribün desteğine büyük ihtiyaç duyuyoruz. Bu çalışma, Altay Sosyal Dayanışma Derneği ve Altay Vakfı'nın desteğiyle genişleyecek. Şu an 6 bin olan Passolig sayımızı sezon sonuna kadar 10 bine taşımak istiyoruz. Öncelikle gençlerimizin Passolig sayısını arttıracağız. Camiamızın kampanyaya üst düzeyde destek vereceğine eminiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ALTAYSavunmaSpor Toto 1inci Lig
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