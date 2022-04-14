Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.475,41
ALTIN
925,43
DOLAR
14,62
STERLİN
19,15
EURO
15,86
Karayolları Genel Müdürlüğü 224 Sözleşmeli Personel Alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü 224...
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 83 Sözleşmeli Personel alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 Sözleşmeli Personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi...
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Altay'da Mustafa Denizli ile fesih yapıldı

14 Nisan 2022 Perşembe 14:50
Altay'da Mustafa Denizli ile fesih yapıldı

İZMİR - Spor Toto Süper Lig'de bitime 6 hafta kala kümede kalma barajının 10 puan gerisinde ateş hattında yer alıp umutlarını mucizelere bırakan Altay'da 13 Ocak'ta görevinden ayrılan teknik direktör Mustafa Denizli'nin sözleşmesinin yaklaşık 3 ay sonra resmen feshedildiği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın geçen hafta istifa eden Başkan Özgür Ekmekçioğlu ile anlaşarak fesih yoluna gittiği ifade edildi. Altay, Mustafa Denizli görevden ayrıldıktan sonraki süreçte yedek kulübesinde teknik sorumlu bulundurmaması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından önce 250 bin TL, sonra 375 bin, son olarak da 562 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 187 bin TL ceza aldı.


 

Siyah-beyazlıları geçen yıl 18 sene sonra Süper Lig'e taşıyan Mustafa Denizli'nin ardından teknik direktörlüğe getirilen Mert Nobre, Serkan Özbalta ve son olarak dümene geçen Sinan Kaloğlu, profesyonel takım antrenörü unvanıyla kulüpte görev aldı. Altay'da 20 Mart'taki Sivasspor deplasmanı sonrası istifa ettiğini açıklayıp İzmir'e dönmeyen Serkan Özbalta'nın sözleşmesinin de henüz feshedilmediği bildirildi. O dönem kararından dönmeyen genç teknik adamın istifasının kulübe ulaşmadığı kaydedildi. İzmir ekibinde Mustafa Denizli'yle yolların resmi olarak ayrılması sonrası UEFA Pro Lisans Sahibi Yardımcı Antrenör Sefer Yılmaz teknik direktör olarak gösterilirken, Sinan Kaloğlu'nun kardeşi İnan Kaloğlu'nun Altay'ın U15 takımında antrenörlük görevine başladığı öğrenildi. 


 

KAZIMCAN'A GALATASARAY İLGİSİ


 

Altay'ın altyapısından yetişen milli futbolcu Kazımcan Karataş'la bir süre önce Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edildi. Sol kanat ve sol bek olarak oynayabilen genç futbolcuyu özellikle Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın danışmanlığını yapan Luis Campos'un beğendiği ve takip ettiği ifade edildi. Sarı-kırmızılılarda gerçekleşecek kongrede Başkan Elmas'ın görevinin sona erecek olması nedeniyle transferin belirsiz olduğu dile getirildi. Galatasaray, devre arasında Altay'ın Polonyalı kalecisi Mateusz Lis'e de talip olmuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa DenizliALTAYFesih
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evinde namağlup Trabzonspor'un erken şampiyonluk hayali
Evinde namağlup Trabzonspor'un erken şampiyonluk hayali
Rıza Çalımbay: Hatayspor maçı çok önemli
Rıza Çalımbay: Hatayspor maçı çok önemli
46 yıl sonra Beşiktaş’ı konuk edecek Giresunspor’da hedef iyi sonuç
46 yıl sonra Beşiktaş’ı konuk edecek Giresunspor’da hedef iyi sonuç
Otizmli ikizler dünya şampiyonası için 145 gündür aralıksız kayak yapıyor
Otizmli ikizler dünya şampiyonası için 145 gündür aralıksız kayak yapıyor
Manchester City ve Liverpool yarı final biletini kaptı
Manchester City ve Liverpool yarı final biletini kaptı
Göztepeli Obinna Nwobodo: ABD'deki teklifi kabul ettim
Göztepeli Obinna Nwobodo: ABD'deki teklifi kabul ettim
Burhan Kurtuluş, Türkiye Buz Pateni Federasyonu'na başkan adayı
Burhan Kurtuluş, Türkiye Buz Pateni Federasyonu'na başkan adayı
Trabzonspor 400 gündür evinde yenilmiyor
Trabzonspor 400 gündür evinde yenilmiyor
Maraton İzmir hem maraton, hem de festival olacak
Maraton İzmir hem maraton, hem de festival olacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma