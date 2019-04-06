Altay'da Kappel'in yıldızı parlıyor

İZMİR, (DHA)

Sezonun ilk yarısında 3 gol kaydeden Kappel, ikinci devre oynadığı karşılaşmalarda 5 kez daha rakip fileleri sarsarak toplam gol sayısını 8'e çıkardı. Denizlispor'da 2016-17 sezonunda 8 gol kaydeden Kappel, geçen sezon yine yeşil-siyahlı formayla 6 kez rakip ağları havalandırdı. Hollandalı kanat oyuncusu siyah-beyazlı formayla 1 gol daha atması halinde Türkiye'deki kendi gol rekorunu kırmış olacak. Kappel, 2012-13'te Yunanistan 2. Ligi'nde Doksa Dramas formasıyla 13 gol atarak en skorer sezonunu yaşadı.