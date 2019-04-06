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Altay'da Kappel'in yıldızı parlıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da Hollandalı kanat oyuncusu Leandro Kappel, üst üste attığı gollerle Türkiye kariyerindeki en başarılı performansını yakaladı.

Altay'da Kappel'in yıldızı parlıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da Hollandalı kanat oyuncusu Leandro Kappel, üst üste attığı gollerle Türkiye kariyerindeki en başarılı performansını yakaladı.

06 Nisan 2019 Cumartesi 13:06
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Altay'da Kappel'in yıldızı parlıyor

 İZMİR, (DHA)

Sezonun ilk yarısında 3 gol kaydeden Kappel, ikinci devre oynadığı karşılaşmalarda 5 kez daha rakip fileleri sarsarak toplam gol sayısını 8'e çıkardı. Denizlispor'da 2016-17 sezonunda 8 gol kaydeden Kappel, geçen sezon yine yeşil-siyahlı formayla 6 kez rakip ağları havalandırdı. Hollandalı kanat oyuncusu siyah-beyazlı formayla 1 gol daha atması halinde Türkiye'deki kendi gol rekorunu kırmış olacak. Kappel, 2012-13'te Yunanistan 2. Ligi'nde Doksa Dramas formasıyla 13 gol atarak en skorer sezonunu yaşadı.

Anahtar Kelimeler:
ALTAYKappelYıldızönce Vatan
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