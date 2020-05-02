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Altay'da Ekmekçioğlu sabırsız

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, koronavirüs salgınıyla 19 Mart'tan bu yana ara verilen ligin yeniden başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 11:32
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Altay'da Ekmekçioğlu sabırsız

"Maçları çok özledik" diyen Başkan Ekmekçioğlu, "Türkiye virüsle mücadelede Avrupa'ya ders verdi. Türkiye'nin maçların oynanması yönünde bir karar vererek Avrupa'ya bir ders daha vereceğini düşünüyorum. Doktorlar güvenli tarafta kalmayı tercih ediyor ama futbolun bizim hayatımızda çok önemli bir yeri var. İnsanların psikolojisinin de düşünülmesi gerekiyor" dedi.

Bu sezon mutlak Süper Lig hedefiyle çok iddialı bir kadro kuran Altay'da gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Ekmekçioğlu, "Dışarıda bir hayat var ve bu hayat devam ediyor. Risk grubunda yer alanların evde kalmalarını zaten herkes gibi biz de tavsiye ediyoruz. Buna alıştık fakat bu hep böyle devam etmez. Bir yerden başlamamız gerekiyor. Maçların oynanması konusunda Cumhurbaşkanı, Hükümet, Bilim Kurulu ve TFF bir karar verecektir. Oynanması yönünde verecekleri kararla Avrupa'ya ders verebiliriz" diye konuştu.

FUTBOLCULARIMIZ HAZIR

Altay Başkanı Ekmekçioğlu, oyuncularla sık sık görüştüğünü belirterek, "Yabancı oyuncularımızdan birçoğu bu süreçte ülkelerine gitmek yerine burada kalmak istediklerini söyledi. Türkiye'yi güvenli buluyorlar. Gitmek isteyenler de ailesini getirmek için izin istemişti. Motivasyonları hiç düşmedi. Bir an önce maçların oynanmasını istediklerini dile getiriyorlar" yorumu yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ALTAYBaşkanÖzgür EkmekçioğluKoronavirüsSalgınHastalıkFutbolTFF 1. Lig
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