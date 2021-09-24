Altay - Beşiktaş: 2-1

İlk yarısı 0-0 biten müsabakada Beşiktaş, 47'nci dakikada Güven'in golüyle öne geçti. Bu gole 57'nci dakikada Kappel'in golüyle yanıt veren Altay, 88'inci dakikada Bamba'nın golüyle zafere uzandı: 2-1. Maça 11 eksikle çıkan Beşiktaş son 2 maçta 5 puan kaybedip 14 puanda kalırken, 5 eksikle mücadele eden İzmir temsilcisi ise 15 puana ulaştı.

10'uncu dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağdan Gökhan'ın ortasında Altay savunmasının uzaklaştıramadığı topla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Josef'in yerden şutunda kaleci Lis ayağıyla golü önledi. Pozisyonun devamında defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

14'üncü dakikada ev sahibi ekip tehlikeli geldi. Soldan Erhan'ın ortasında Kappel ceza sahasında gelişine vurdu, kaleci Mert uzanarak iki hamlede topa sahip oldu.

20'nci dakikada sağdan Pjanic'in kullandığı kornerde kale önünde Kenan topu ağlara gönderdi; ancak VAR incelemesi sonrası Hakem Fırat Aydınus, Kenan'ın topu eliyle filelere yolladığını işaret ederek golü iptal etti.

22'nci dakikada Bamba'nın sol çaprazdan vuruşunda yerden seken top az farkla yandan dışarı gitti.

30'uncu dakikada Salih'in kaptırdığı topu Zeki, sağ kanattaki Bamba'ya aktardı. Ceza sahasına giren Bamba'nın yerden şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden oyun alanını terk etti.

32'nci dakikada Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Pjanic oyundan alınırken, yerine Güven oyuna girdi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

47'nci dakikada Beşiktaş öne geçti. Björkander'in hatalı pasında topla buluşan Güven, kaleci Lis'ten sıyrıldı. Güven açısı daralınca topla geriye doğru yönelip sağ çaprazdan yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı savunmanın arasından ağlara yolladı: 0-1.

55'inci dakikada Güven'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Kenan, vurmakta gecikince kaleci Lis uzanarak mutlak bir golü önledi

57'nci dakikada Altay skora denge getirdi. N'Sakala'ya baskı yapan Björkander'in ayak koyduğu topla sol çizgide buluşan Bamba yerden kesti, altı pas önünde Kappel meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

88'inci dakikada Altay öne geçti. Kappel'in savunmanın arkasına aşırttığı topla ceza sahasında buluşan Bamba, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla kaleci Mert'in bacaklarının arasından topu filelere yolladı: 2-1.

90+5'inci dakikada Beşiktaşlı Serdar, Altaylı Kappel'i indirince Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesi sonrası pozisyonun ceza sahası dışında olduğuna karar verildi. Altay müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.