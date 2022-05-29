Altay Başkanı Dündar: Altay küllerinden doğar

İZMİR, (DHA)

FIFA'dan gelen transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayacak siyah-beyazlılarda oyuncuların neredeyse tamamının sözleşmelerinin sona ermesi camiada endişeye neden olurken, Başkan Ayhan Dündar, zorlukları dayanışma ile aşabileceklerini ifade etti. Katıldığı bir radyo programında çekinmeden göreve talip olduklarını söyleyen Dündar, "Yönetim olarak 1 haftadır günde 2-3 saatlik uykuyla duruyoruz. Kulübün mali durumunu biliyorduk ancak bu düzeyde beklemiyorduk. Bütün camianın dinamikleriyle karar alıp hareket etmemiz gerekiyor" diye konuştu.



İç transferde aidiyet duygusunu hisseden oyuncuları takımda tutmak istediklerini belirten Altay Başkanı Ayhan Dündar, "Transfer yasağı nedeniyle filiz lisans bile çıkartamıyoruz. Amatör transfer yapamıyoruz. Bu ihtimal açık olsaydı amatör liglerde veya yurtdışında keşfedilememiş oyuncuları değerlendirecektik. Transfer yasağımız eski yabancı oyuncuların paraları ödense bile açılmayacak. Yeni sezonda Altay'ın altyapı ağırlıklı bir kadrosu olacağı tartışılmaz gerçek. Bunu harmanlamak önemli olan. Altay'ın misyonu üretmektir. Ben altyapıcıyımdır. Gençlere değer veren bir insanım, onlar için fırsat olacak. Onlara yol gösterecek, haklarını savunacak ağabeyler de yanlarında olacaktır. Altay küllerinden doğacak kapasiteyi sahip kulüptür" dedi.



"BELKİ BİR HİKAYE YAZACAĞIZ"



Altay Başkanı Ayhan Dündar şöyle devam etti: "Savaş vereceğiz, belki bir hikaye yazacağız. Takıma ağabeylik yapmasını istediğimiz oyuncularımızın tarihi sorumluluğu yerine getireceklerine inanıyorum. Hepsiyle belki olmayacak ama aile ortamını oluşturacağız. Şampiyonluk, Play-Off ütopik şeyler. Altay'da yürekli insanlar var, bu işin altından kalkarız. Taraftar desteğini esirgemesin. Bu güveni koruyup, bu işin hakkını teslim edeceğiz. Biz dinamiklerimize güveniyoruz, yeter ki yan yana durmayı başarabilelim. Biz rahmetli başkanımız Rıdvan Burteçin'in yaktığı ahlak meşalesini taşıyan torunlarız. Bunun sorumluluğu ile hareket edeceğiz, kimse kaygı yaşamasın."

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