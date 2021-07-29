Alinur Aktaş’tan Tahta Algısı

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Emin Adanur liderligindeki Bursaspor yönetiminin başarısız olmasını bekleyen ancak adım adım engelleri kaldıran ve verdiği sözleri yerine getiren Adanur ve ekibinin başarısı karşısında dumura uğrayan odaklar ne yapacaklarını şaşırdı. Öyle ki tahtanın açılacağını anlayan bu odaklar Bursaspor'a hiçbir faydaları olmamasına rağmen bot hesaplarla algı yaratarak yönetimin başarısına ortak olmaya bile kalktı.

Başından bu yana Büyük Bursaspor camiasına yakışır bir duruş sergileyen Emin Adanur ve ekibi, Bursaspor için ‘Bilmem neyin’ ve ‘ Hangi camia’ ifadelerini kullanan kent yöneticilerinin ayarlarını bozdu. Adanur ve ekibinin tahtayı açacağını anlayan bu ilginç zihniyet, bot hesaplarla yönetimi itibarsızlaştırarak başarıdan rol kapmanın derdine düştü.

Bot hesaplardan yapılan paylaşımlarla, yaptığı gaflarla Bursaspor taraftarının gözünde irtifa kaybeden Alinur Aktaş‘ı kurtarmaya çalışan zihniyet, kullandığı dil ve üslup ile tam da Aktas‘ın Bursaspor yönetimi için kullandığı üsluba yakışır olduklarını gözler önüne serdi.

Yapılan paylaşımlarda Aktaş’ın Bursaspor yönetimine 15 trilyon gönderdiği ve tahtanın bu sayede açılacağı gibi ipe sapa gelmez ifadeler kullanılması, iftiradan öte bir akıl sağlığı sorunu olduğunu ortaya koydu.

Bursaspor için ‘Bilmem neyin’ ve ‘Hangi camia’ diyen, futbolcu transferlerine aracılık etmekle övünen ve Bursaspor’un menfaatlerini kişisel hırsının üzerinde göremeyen kent yöneticilerinin, bot hesaplarla koca camia ile dalga geçmesi de tarihe not olarak düşülmüş oldu.