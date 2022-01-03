Ali Koç'un Covid-19 testi pozitif çıktı

İSTANBUL - Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç’un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir" denildi.