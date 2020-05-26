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Ali Koç: Süper Lig ve bir alt lig oynanmalı, geri kalanlar için zorlamamalı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, koronavirüs salgını nedeniyle sporda kaotik bir ortam oluştuğunu belirterek, "Futboldaki iptal etkisi hem ekonomik açıdan hem şampiyonları, Avrupa'ya gidecekleri ve ligden düşecekleri belirleme açısından diğer branşlardaki gibi olmayacaktır, çok kolay bir karar değil. Kaotik bir ortam. Dolayısıyla şu aşamada en doğru kararın oynamak olduğu gözüküyor. Benim şahsi düşüncem; Süper Lig ve bir alt ligin oynanması ve geri kalan liglerin oynanması için zorlanmaması" dedi.

26 Mayıs 2020 Salı 17:05
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Ali Koç: Süper Lig ve bir alt lig oynanmalı, geri kalanlar için zorlamamalı

İSTANBUL - Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl FBTV ve Fenerbahçe Youtube kanalında online olarak düzenlenen Fenerbahçe Spor Kulübü geleneksel bayramlaşma töreni programına katıldı. Başkan Ali Koç, Ramazan Bayramı mesajlarını camia ve kongre üyeleriyle paylaştı. Herkese mutlu bayramlar dileyen Koç, "Bu süreç içerisinde hem evlerinden çalışan hem de fiziken kulübümüze gelen tüm çalışanlarımıza da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Süreci sağlık açısından iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Sportif açıdan baktığımız zaman da bütün faaliyetlerimizi herkeste olduğu gibi durdurmak zorunda kaldık. Şu anda Futbol A Takımımız, Riva'da sezon açılmadan önceki ilk kampını yapıyor. Şu ana kadar ikişerli, dörderli gruplarla çalıştık, hafta başı ve hafta sonu olmak üzere her hafta testlerimizi olduk. Bugün de Türkiye Futbol Federasyonu'nun tesislerinde, onlara da buradan tesislerini bizlere açtıkları için teşekkür etmek istiyorum, kampa girdik ve inşallah liglerin başlayacağı tarihe kadar hiçbir sorun da yaşamadan çalışabileceğimiz bu anormal ortamda en normal şekilde çalışmaya azami gayret gösteriyoruz. Doğal olarak futbolcularımız da kamptayken kendi ailelerini düşünüyorlar, çoluğunu çocuğunu düşünüyorlar, onların yanlarında olmak istiyorlar. Onlar için de bir fedakarlık süreci. Ama artık bir şekilde normale dönmek için adımlarımızı atmamız gerekiyor. Amatör şubelerdeyse son bir haftadır yavaş yavaş kademeli olarak çalışmalarımıza, antrenmanlarımıza başlıyoruz. Sporcularımız test oldular. Çok şükür orada da bir sıkıntı yaşamadık. Ve Fenerbahçe Spor Kulübü, sportif faaliyetlerine yüzde yüz olmasa da yüzde yüze yakın bir şekilde başlamıştır" ifadelerini kullandı.

'AŞAĞI YUKARI 40-50 MİLYON DOLARLIK BİR BORÇ İNDİRDİK'

Camiaya birlik ve beraberlik çağrısı yapan Ali Koç, "Fenerbahçe taraftarına, camiasına sesleniyorum; hepimiz zor günler geçiriyoruz ama hiç olmadığı kadar kenetlenmeye, birlik, beraberliğe ve kulübümüzün arkasında durmaya ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz. Zaten bugüne kadar camiamız elinden gelen her türlü desteği verdi; gerek kombine satışları olsun gerek forma satışları olsun gerek Fener Ol kampanyasına yapılan destekler olsun. Ancak bu şekilde gemiyi yüzdürebildik. 'Neden gemiyi bu şekilde yüzdürebildik?' diyoruz. Çünkü bizim gelirlerimizin yüzde 80'i kulübümüzün kasasına uğramadan direkt bankalara gidiyor. O yüzden gemiyi yüzdürmek kolay değil. Şu an birinci öncelik gemiyi yüzdürüp limana getirebilmek. İkinci öncelik ise finansal yol haritasına bu borçları indirebilmek. Ne yazık ki indirebilme kısmında çok fazla mesafe katedemedik. İlerleyen günlerde bununla ilgili açıklamalarımız olacak. Aşağı yukarı 40-50 milyon dolarlık bir borç indirdik, yeni borç üstümüze almadık ama daha gidecek çok yolumuz var. Ve 'çorbada tuzu olsun' mantığını daha önümüzdeki yıllarda devam etmesi gerekecektir" diye konuştu.

'ŞU AŞAMADA EN DOĞRU KARAR OYNAMAK'

Futbol için federasyonun aldığı kararı 'zor bir karar' olarak niteleyen Başkan Koç, şunları kaydetti:

"Sportif açıdan baktığım zaman voleybol, basketbol iptal edildi. Olimpiyatlar önümüzdeki seneye ertelendi ve pek çok branşta turnuvalar, müsabakalar ya tamamen iptal edildi ya da ertelendi. Geriye bir futbol kaldı. Futbol için federasyonumuzun verdiği karar çok zor bir karar. Yurt dışında da bununla ilgili pek çok tartışmalar var. Ülkeden ülkeye değişik uygulamalar var. Ama futbolu bir şekilde devam ettirmek, bir şekilde sezonu tamamlamaya çalışmak çok önemli. Futboldaki iptal etkisi hem ekonomik açıdan hem şampiyonları, Avrupa'ya gidecekleri ve ligden düşecekleri belirleme açısından diğer branşlardaki gibi olmayacaktır, çok kolay bir karar değil. Kaotik bir ortam. Dolayısıyla şu aşamada en doğru kararın oynamak olduğu gözüküyor. Benim şahsi düşüncem Süper Lig ve bir alt ligin oynanması ve geri kalan liglerin oynanması için zorlanmaması. Zaman gösterecek ama kulüpler tek tek testlerini oluyorlar, idmanlara dönüyorlar. 12 Haziran ve temmuz sonu arasında inşallah ligimizi bir şekilde sonuçlandırabiliriz. Tabii ki her şey spor ekonomisi değil, her şey şampiyonu belirleme değil. Sağlık her şeyden önemli. Ben inanıyorum ki doğru önlemleri aldığımız takdirde ve devletimizin önderliğinde bu işi bir şekilde hep beraber omuz omuza vererek gerçekleştirebiliriz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali KoçKoronavirüs SalgınıSüper Lig
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