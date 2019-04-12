Ali Koç: Hepimiz için acı bir gün

İSTANBUL - Fenerbahçe Spor Kulübü için acı bir gün olduğunu ifade eden Ali Koç, ''Yaşayan efsanemiz 'Sinyor' Can Bartu'yu kaybettik. Kendisi bir süredir tedavi görüyordu ama biz bugün Pazar günkü maçın organizasyonunu yapacaktık. Birkaç gün evvel konuştuğumuzda Ankaragücü maçı geçsin oradaki yorumlarımı yapayım akşam ondan sonra da hafta sonunu planlarız demişti. Eşi ve kızı ile beraber Pazar günü maça gelecekti, çok da istiyordu. Ne yazık ki kısmet değilmiş'' dedi.

''O'NU ÇOK ARAYACAĞIZ''

Ali Koç, Can Bartu'nun cenaze töreni ile ilgili de bilgiler verdi. Başkan Koç, ''İçeride aile ile beraber yarının planını yaptık. Cenazemizi yarın Marmara İlahiyat Fakültesi'nden öğle namazında kaldıracağız. Ondan evvel stadımızda saat 10:30'da kendisi için bir tören düzenleyeceğiz. Törenimiz tüm taraftarlarımıza, tüm halkımıza açıktır. Akşam da saat 19:00 gibi stadımızda 1907 Tribünü'nde duasını okutacağız. Hepimiz için acı bir gün. Başımız sağ olsun Allah rahmet eylesin. Can Bartu hem kişiliği ile, yaptıkları ile spor hayatından sonra Fenerbahçe camiasındaki konumu ile bambaşka bir insandı. Kendisine has biriydi. O'nu çok arayacağız, iyi ki vardı iyi ki Fenerbahçeliydi, iyi ki bizim camiamızın bireyiydi. Bize çok şey kattı, O'nu da en hak ettiği şekilde yarın uğurlayacağız hep beraber'' diye konuştu.

AZİZ YILDIRIM VE ALİ YILDIRIM'DAN BARTU AİLESİNE ZİYARET

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, 83 yaşında hayatını kaybeden Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kardeşi Ali Yıldırım'la Can Bartu'nun Fenerbahçe'deki evine sabah erken saatlerde gelen Aziz Yıldırım, başsağlığı dileklerini ilettikten sonra açıklama yapmadan ayrıldı.