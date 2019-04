Ali Koç: Hepimiz için acı bir gün

Fenerbahçe'nin efsanevi isimlerinden ''Sinyor'' lakaplı Can Bartu, 83 yaşında dün hayatını kaybetti. Can Bartu'nun yaşamını yitirmesinin ardından yakınları ve sevenleri evine gelerek taziye ziyaretinde bulundu. Sabah saatlerinde Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım ile kardeşi Ali Yıldırım, Can Bartu'nun evine geldi. Sonrasında ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Bartu'nun evine taziyeye gelerek, Güler Bartu'yu yalnız bırakmadı.