Ali Koç: Beğenin beğenmeyin istediğiniz yere çekin evin oğlu geldi 

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı, koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirildi. FB TV ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan 2021 yılı Ocak ayı olağan divan kurulu toplantısını Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük evinden yönetirken, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde sosyal mesafe kuralına uyarak takip etti. Ali Koç, yüksek divan kurulu üyelerinden gelen sorulara yanıt vererek konuşmasına başladı.

Çok yoğun bir programdan geçildiğini ifade eden Ali Koç, Galatasaraylı futbolcu Omar ile ilgili gelen bir soruya, "Biz kazayı duyar duymaz açıklamamızı yaptık, içimiz parçalandı. Bu gibi jestler zaman zaman kulüpler arasında oluyor bazıları yansıyor bazıları yansımıyor ama bir ziyaretimiz olmadı. Bu tür adımların Türk futboluna katlı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

"MESUT SAHAYA ÇIKIP BİR KERE DAHA DÜNYAYA KİM OLDUĞUNU GÖSTERECEK"

Ali Koç, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in Türkiye'ye getirilmesi ile ilgili olarak, "İnşallah Mesut sahaya çıkıp bir kere daha dünyaya kim olduğunu gösterecek. İnşallah hayırlı uğurlu bir transfer gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.

"CEZA VERİLMEDİ AMA BUNU YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

Galatasaray ve futbolcu Oğulcan ile ilgili konu hakkında Ali Koç, "Bu sizi niye ilgilendiriyor deniliyor. Bu bütün kulüpleri ilgilendiriyor. Saha rekabetinin dışında transferde de rekabet ediyoruz. Bütün kulüpler futbolcu ayartma işleri ile ilgili konuşuyor, biz daha fazla ses çıkartıyoruz. Daha bir ceza verilmedi ama bunu yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"EROL BULUT'UN HER ZAMAN ARKASINDA DURDUK"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un arkasında her zaman durduklarını ifade eden Ali Koç, "Bunun altındaki felsefe de ilk tökezlemede hocayı yönetimi ve futbolcuları vurmaktı. Hoca değişimi aklımızdan geçmedi. İlgili arkadaşlarımız yakından takip ediyor ama biz alacağımız kararları sosyal medyadan kurgulamıyoruz. Gerek kazandığımız gerek kaybettiğimiz maçlardan sonra çok sayıda mesajlar alıyorum. Kaybettiğimizde sistematik üstümüze gelmeler var bir de samimi duygularını paylaşanlar var. Biz adımlarımızı atarken her şeyi göz önünde bulunduruyoruz ama kendimizi bu gibi değişken düşüncelerle beslemiyoruz. Erol hocamızın görevden alımına yönelik bir durum hiçbir zaman olmadı. İnşallah sezon sonunda muvaffak oluruz. Finansal sıkıntılarımız da var ama gemiyi limana götürmeye çalışıyoruz. İnşallah attığımız doğru adımların meyvelerini biz olalım olmayalım kulübümüz görür" şeklinde konuştu.

"STOPAJ BU KADAR İYİ ÇALIŞIRKEN NEDEN DURDURULDU ANLAMADIK"

Ali Koç stopaj konusu ile ilgili gelen bir soruya şöyle cevap verdi: "Saat gibi çalışan bir sistem Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile yürürlüğe girmişti. Futbolcular ile ilgili ödediğimiz stopajlar geri ödeniyordu ve bu da amatör şubeler için can suyuydu. Sebeplerini henüz anlamadığımız bir sebepten dolayı bu geçen sene durduruldu. Kulüpler Birliği ile gerekli başvurular yapıldı ama bir seneyi kaybettik. Yeni bir mevzuat çıktı yüzde 70 geri ödeneceği yüzde 30 ise belirli kriterlerde dağıtılacağı bildirildi. 70 ile 90 milyon TL geri geliyordu kulübe. Geçen sene bundan mahrum kaldık. Tüm olumsuzluklar üst üste geliyor kulüplerimiz ciddi finansal anlamda zor durumda. Yayıncı kuruluşun hazmetmekte zorlandığımız 2'nci kez yayın pastasında indirim talebi ve bu talebin makul olmamasına rağmen kabul görmesi gibi şeylerden ciddi zarar gördük. Vergiler de 30'dan 40'a çıktı. Tüm olumsuzluklara rağmen bu ve üstüne de stopaj geldi. 3 büyük kulüp için futbol dışında branşı olan kulüplerin zor durumunu tahmin edebilirsiniz. Bütün olumsuzluklar finansal açıdan üst üste geldi. Hep devlet diyorsunuz diyeceksiniz ama buralar kar için yapılan değil sosyal anlamda yapılan çalışmalar. Kulüplerin başında olan insanlar bu mevcut tabloların iyileştirilmesi için buralardadır. Stopaj bu kadar iyi çalışırken neden durduruldu anlamadık. 'Siz merak etmeyin olimpik branşlara ciddi yatırımlar yapıyorsunuz bu yüzde 30 geri gelecek' deniyor" şeklinde konuştu.

"AZİZ YILDIRIM İLE HİÇBİR SIKINTIMIZ YOK"

Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım ile hiçbir sıkıntılarının olmadığını vurgulayan Ali Koç, "Bizim tek sıkıntımız birkaç kez iletişim kurmaya çalıştık muvaffak olamadık. Medeni insanlarsak bir araya gelebilmemiz lazım. Fenerbahçe'nin başarısı için kalbimiz atıyorsa bunun zor olmaması lazım" dedi.

"ÇOK ZOR BİR YILI GERİDE BIRAKTIK"

Çok zor bir yılı geride bıraktıklarını kaydeden Ali Koç, "Dünyada aralık ayında ülkemizde mart ayında çıkan virüsten hayatımız mahvoldu. Yeni normale de alıştık ama çok da fazla alışmamamız lazım. 2021 yılı da bu pandeminin gölgesinde devam edecektir. Sağlık çalışanlarımıza vermiş oldukları insan üstü gayret için Fenerbahçe adına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Fenerbahçe olarak çok şükür bu süreci iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Personellerimizde vefat olmadı ama ailelerinde olanlara başsağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.

"HER YERDE SÖYLEDİĞİM GİBİ TÜM TAKIMLAR İNİŞLİ ÇIKIŞLI DÖNEMLER GEÇİRECEK"

Ali Koç, sezon başında yoğun bir transfer dönemi geçirdiklerini ve ilk yarının bitimine 1 hafta kala liderle aralarında 2 puan olduğunu belirterek, "Her yerde söylediğim gibi tüm takımlar inişli çıkışlı dönemler geçirecek. Çok yoğun da bir takvimin içine gidiyoruz. Sivas'ta -12'de oynadık. Ligin takvimi 5 hafta daha kısa geç başladık erken bitirmemiz lazım. Takım sayısı arttı 6 hafta daha fazla oynamamız gerekiyor. Kadromuzun derinliği ilerleyen zamanlarda daha fazla anlaşılacak. Son maçta yedek kulübemize baktığınızda sakatlıkta ne duruma geldiğimizi görmüş olacaksınız. Hocamızlar ilgili arkadaşlarla yapılan toplantılarda zamana ihtiyacımız var demiştik. 'Tuzağa düşmeyin iniş çıkış olacaktır' dedik. Başka kulüpler bizim yaşadığımız süreçleri yaşadığında tartışmaya açılmıyor en azından bizim kadar açılmıyor. Birbirimizi destekleyerek kırılma anlarından çıktı. Bu uzun süreçte sizlerden ricam 90'ar dakikalık süreçlerde şampiyonluk üzüntülerinizin tavan yapmasını istemiyorum. Uzun soluklu düşünmenizi rica ediyorum. Oyuncularımız genç, evet onlar futbolcular ama inanlar çok etkileniyorlar. Sımsıkı bir şekilde sezon sonuna kadar durmadan devam edelim" diye konuştu.

"BEĞENİN BEĞENMEYİN İSTEDİĞİNİZ YERE ÇEKİN EVİN OĞLU GELDİ"

Başkan Koç, 3 oyuncu ile ilgili net konuşabileceğini ifade ederek bir nokta atışı daha yapabileceklerini dile getirdi. Ali Koç, "Szalai'nin işlemleri bitti, bu maçta oynayabilir. İkincisi ise Osayi. Onlardan çok beklentilerimiz var. Hocamız ve sportif direktörümüzün talepleri doğrultusunda alındı. Bir nokta atışı daha yapmamız gerekebilir. Mesut Özil'i renklerimize bağlamak için uğraş verdik, adım attık. Mesut'un kariyeri ile ilgili pek bir şey söylememe gerek yok. O'nu tartışmaya açmama gerek yok. Kısa bir süre Arsenal'le sorun yaşadı. Bugüne kadar Mesut'un saha içi ve dışında ortaya koydukları, rekorları, aklı becerisi ortada. Ama bununla beraber bazı futbolcularda olduğu gibi Mesut bir marka. Evin oğlu diyorum üstüne basarak. Türkiye'ye üst seviyede isimler geldi ama bu seviye de isim gelmedi. Beğenin beğenmeyin istediğiniz yere çekin evin oğlu geldi. Dünya çapındaki mecralar her gün haber yaptı. Fenerbahçe'nin eşsiz taraftarının gücünü bu süreçte bir kez daha yaşadık. Bir rüya demiştik hem onun hem de Fenerbahçe'nin ortak gerçeği olduğunu gerçekleşmek üzere olduğunu söylüyorum. Benim için imzalar atılmadıkça hiçbir transfer gerçekleşmemiştir. İmza ise karantinası Allah'ın izni ile bugün ve yarın 2 test yapılacak ilk idmanının yarın akşam olmasını arzuluyoruz. Fenerbahçe'ye duyduğu özlemle çok başarılı olacağını diliyoruz. Mesut'un kalbi gönlü buradaydı bizim için çok büyük avantaj, hiçbir sakatlığı da yok. Her idmana çıktı, maçlarda oynadı. Sadece maç eksiği var onları da en kısa zamanda giderecek. Ne zaman oynayacağına ise hocamız karar verecek. Mesut'un hazır olma durumu karar verecek. Eski hocasıyla konuştuğumda 3 ile 4 hafta sürer demişti. Kendi durumunu da bile biri olarak herhalde 2 hafta sonra maçlara girer, inşallah bunda yanılmam" dedi.

"HER ŞEY YOLUNDA GİDERSE SALI VEYA ÇARŞAMBA İMZA OLUR"

Ali Koç, Mesut Özil'in imza töreni il ilgili olarak ise "Her şey yolunda giderse salı veya çarşamba imza olur. Fener Ol'u burada imzalar atılana kadar Mesut Ol'a çevireceğiz. En az bir SMS bira ediyorum. İmza gününe kadar bakalım ne kadar SMS atılacak. Her zaman destek oluyorsunuz ama bu kulübü sizler ayakta tutuyorsunuz. Bununla ilgili iletişim de yapacağız. 2 saat kala gaza basacağız. Fenerbahçe'ye aidiyet duygusunu göstereceğiz. Bir sayaç konuldu oradan da takip edebileceksiniz. Destekleriniz sizlerden rica ediyoruz. Bu transfer olmasa da her türü desteğinizi rica ediyoruz. İnşallah sezon sonunsa mutlu ve mesut oluruz. Mesut Özil'in ise ilk testi negatif çıktı onu da söylemek istiyorum" dedi.

"HAFTAYA YA DA EN GEÇ ŞUBAT AYININ İLK HAFTASI ANLAŞMAYI İMZALAYACAĞIZ"

Ali Koç, mali tablolara bakıldığında ise bütün kulüplerin zararda olduğunu ifade ederek, "Biz 49 milyon TL zarar ederken diğer kulüpler daha fazla rakamlarda zarar etmiş. Onlar kötü biz iyi değiliz değil bu. Vedat ve Jailson'un satışlarından elde ettiğimiz bonservisler bize transferden kar ettiğimiz için diğer kulüplerden karlı çıkardı. Şöyle bir sıkıntımız var; TFF'nin yaptığı kur güncellemesine kadar harcama limitimiz altta iken kur düzenlemesine gidildi ve bu düzenleme ne sezon başında ne de açıklanana kadar bize bilgi verilmedi Daha önce belirleme yapılırken kur 8.14 olarak belirlenmişti şimdi ise 9.00. Bizlerin sonradan haberimiz oldu transfer planlamamızı yaparken haberimizin olmadığı ve 21 kulübün itiraz ettiği bu değişiklik onaylandı. Bize etkisi 20 milyon TL eksi oldu. Buna rağmen gerekli adımları, tasarrufları uygulayarak yeni aldığımız transferlerin tescil edilmesinde sıkıntı olmayacağını ifade etmek istiyorum. Toplamda 9 yıllık bir anlaşma ile bu kapsamda yapılandırılmış olacak. Bu bize kısa ve orta vadede nefes alma şansı verecek. Yapılandırmaya uyabilmek için bile zor şartlar var. Aynı zamanda kulübün gelir gider dengesini disipline edebilmek için bir döneme giriyoruz. Burada özellikle Ziraat Bankası'na teşekkür etmek istiyorum. Geçen sene fikir ayrılışları yaşasak da herkes aynı noktaya geldi. Şu anda geldiğimiz koşullar kulübümüz açısından daha uygun şekilde. Haftaya ya da en geç Şubat ayının ilk haftası bu anlaşmayı imzalayacağız. 113 yıllık tarihi olan Fenerbahçe'nin finansal anlamdaki işlerini kaynaklarını yatırımları için çok büyük değişikliğe gidilecek. 2-3 sene içinde bütçeleri 35-40'a indirmemiz gerekecek. Yeniden yapılandırma vade sürecinde borçların faizlerinin ödenmesi için bütün takımların bütçelerini indirmesi gerekiyor. Öz kaynaktan futbolcu almak, yanlış transferler yapmamak.. Biz bu imzayı attıktan sonra futbol tarafından hiçbir şekilde amatör şubelere hiçbir kaynak aktarımı olmayacak. Kulüpteki diğer branşlar kendi imkanları ile ayakta duracak. 1 sene daha ayakta durabiliriz ama sonrasında ya yeni kaynaklar, sponsorlar bulacağız ya da olimpik branşlarda yeni düzenleme yapacağız" diye konuştu.

"SABRIMIZ TAŞTI"

Yayıncı kuruluşla alakalı büyük sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Ali Koç, "Yayıncı kuruluş futbolun paydaşlarının en önemlilerinden biri. Son dönemde attığımız adımlar gösterilmiyor. Son olarak küfür yaşandı ama oraya gelene kadar çok fazla şey yaşandı. Yine bir tezahürat olayı vardı ama biz kamuoyunda bağırmadık, ilgili arkadaşları çağırdık anlattık. Üst üste çok şey yaşanıyor ve bunlara tesadüf dememiz mümkün değil. Herkes, yayıncı kuruluşun kulübümüze olan yaklaşımının bireysel hatalarla olamayacağını düşünüyor. Bizim söylemlerimiz sizi etkilemiyor ama genel şikayete bakınca burada bir sıkıntı var. Sanki bu gerçeği bir tek yayıncı kuruluş görmüyor ya da görmek istemiyor gibi bir düşüncemiz var. Bu zihniyet Fenerbahçe'ye karşı böyle olduğu müddetçe bizler de Fenerbahçe'nin ne demek olduğunu göstermek zorundayız. Bu çekişme, bu gidişat kimseye fayda sağlamaz. Yayıncı kuruluşun yaptığı özür açıklaması saatini manidar ve cılız buluyoruz. Bize meydan mı okuyorsunuz, kendi kendinize bize mesaj mı veriyorsunuz? Özür yazısı son derece cılız bizi kesmez ama açıklandığı saat kara mizah. O da mı hata? O zaman bu kadar hata yapan adamı çalıştırmayın. Bizim sabrımız taştı. Biz adım adım tepkimizi vermeye başladık. Yayıncı kuruluşa sesleniyorum, bizim röportajları yayınlamayarak, led panolar görülmesin diye garip açılardan maçı vererek bu konuyu aşamazsınız. Bir süre sonra maçları yayınlayamayacak duruma geleceksiniz. Hodri meydan dediniz, garip garip açıklamalar yaptınız. Kaç ülkeye yayın yapıyormuşsunuz, bravo size ama burada yaşananlar sadece Fenerbahçe'ye yapılıyor. Nasıl ilerleyeceğimize siz karar vereceksiniz. Hiçbir etkinliğimize yayıncı kuruluşun çalışanları alınmamaktadır onların bir suçu yok ama geldiğimiz noktada buradayız ve bu adım adım yükselecek. O yüzden karar sizin, nasıl ilerlemek istiyorsanız. Biz aynı kararlılık ve inançla götüreceğiz ve hiç istemediğimiz noktaya götürmek istemiyoruz. Giderse Fenerbahçe'nin ne demek olduğunu göreceksiniz. Harcama limitlerinden dolayı taraftarlarımız yayıncı kuruluşa tepki gösterdiler ama o tepkinin etkilerini siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bizi o noktaya getirmeyin. Yol yakınken aklı selim düşünün ve bu işi çözecek formülleri bulun. Bizi sınamayın, sabrımızı taşırmayın. Bundan sonrası sizin elinizde" dedi.