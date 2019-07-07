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Ali Gürbüz, 3'üncü kez başpehlivan oldu

Edirne'de bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Orhan Okulu’yu yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu.

Ali Gürbüz, 3'üncü kez başpehlivan oldu

Edirne'de bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Orhan Okulu’yu yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu.

07 Temmuz 2019 Pazar 19:34
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Ali Gürbüz, 3'üncü kez başpehlivan oldu

EDİRNE (DHA)

Edirne'de geçen cuma günü başlayan 658’inci Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde bugün 14 boyda çeyrek finalden başlayan güreşler tamamlandı. Başpehlivanlık güreşlerinin finalinde Ali Gürbüz ile Orhan Okulu karşı karşıya geldi. Karşılıklı birbirini denemelerle başlayan güreşin 21’inci dakikasında iki başpehlivana da pasif güreştikleri içi birer ihtar verildi. Oldukça heyecansız geçen güreşin 40 dakikalık normal süresinin sonunda iki pehlivan da sarı kart gördü.

‘Altın puan’ olarak adlandırılan ve bu yıl uygulamaya geçirilen puanlama güreşinde 50'nci dakika Ali Gürbüz, rakibi Orhan Okulu’yu yenerek Kırkpınar’ın başpehlivanı oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ali Gürbüzönce VatanBaşpehlivanEdirneKırkpınar
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