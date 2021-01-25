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Ali Akman “O böyle Sevindiği İçin Yaptım” Dedi..

İnşallah sezon sonunda da hedeflediğimiz yere gideriz. Nazar değdirmek de istemiyorum” diye konuştu.

25 Ocak 2021 Pazartesi 13:09
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Ali Akman “O böyle Sevindiği İçin Yaptım” Dedi..

BURSA

MUSTAFA YILDIZ.

Attığı golle ligde 10 gole ulaşan Bursaspor’un genç yıldızı Ali Akman, yaptığı sevinçle ilgili konuştu" Attığı golle ligde 10 gole ulaşan Bursaspor’un genç yıldızı Ali Akman, yaptığı sevinçle ilgili; “Fernando Torres Liverpool’da oynarken bütün gollerini izlemiştim. O böyle seviniyordu. Ben de ona yakışır bir gol olduğu için yine ona yakışır bir sevinç yaşadım” dedi. Bursaspor’un her maçı kazanabilecek güce sahip olduğunu bir kez daha kanıtladıklarını kaydeden Ali, “Genç ağırlıklı bir kadroyuz Çoğu oyuncunun dolu dolu ilk senesi. Müthiş bir mücadele örneği sergiliyoruz. Ligde iyi bir puana ulaştık. İnşallah sezon sonunda da hedeflediğimiz yere gideriz. Nazar değdirmek de istemiyorum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ali AkmanBursaGolSevinçönce Vatan
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