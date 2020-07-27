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Alanyaspor, Avrupa'ya direkt gidiş bileti istiyor

Aytemiz Alanyaspor, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek UEFA Avrupa Kupası'na direkt katılmanın hesabını yapıyor.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 12:35
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Alanyaspor, Avrupa'ya direkt gidiş bileti istiyor

ANTALYA - 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nu 57 puanla 5'inci sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, 34 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Rakip fileleri 61 kez havalandıran turuncu yeşilli takım kalesinde 37 gol gördü. Ligde başarılı geçen sezonun ardından Alanyaspor gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na dikti. Zorlu rakiplerini geride bırakarak finale çıkan Alanyaspor, çarşamba günü İstanbul'da rakibi Trabzonspor'u yenerek tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı almak istiyor.

AVRUPA'YA DİREKT BİLET

Ligi 5'inci bitirerek UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynamayı garantileyen Erol Bulut'un öğrencileri, hedefini bir üst noktaya taşıdı. Akdeniz ekibi Türkiye Kupası'nı alarak Avrupa'ya direkt gidiş biletini cebine koymanın hesaplarını yapıyor.

ALANYASPOR ÜSTÜN

Trabzonspor'a karşı oynadığı maçlarda bugüne dek üstünlük sağlayan Aytemiz Alanyaspor, 8 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrılırken, 2 maçta da mağlup oldu. Bordo-mavililerin ağlarını 13 kez havalandıran Akdeniz ekibi, kalesinde 8 gol gördü.

LİGİN EN İYİ İKİ GOLCÜSÜ KARŞI KARŞIYA

Süper Lig'de bu sezonun en golcü iki oyuncusu Trabzonsporlu Alexander Sörloth ve Alanyasporlu Papiss Cisse kupa finalinde de takımlarının en etkili silahları olacak. Bu sezon gol krallığını alan Sörloth 24 gol atarken, Cisse yarışta 22 golle ikinci sırada yer aldı. İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlarda fileleri en çok sarsan oyuncu 3 golle Alanyaspor'dan Papiss Cisse ve takımın eski golcüsü Vagner Love ile Trabzonspor'un eski forveti Burak Yılmaz oldu.

OLAYLI MAÇ SONRASI İLK KARŞILAŞMA

Bu sezon ligin 28'inci haftasında Alanyaspor'un sahasında oynanan olaylı maç sonrası ilk kez karşılaşacak olan iki takım arasındaki maçın sakin geçmesi bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporZiraat Türkiye Kupası FinaliTrabzonspor
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