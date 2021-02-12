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Aktaş: "Bursaspor için tek kurtuluş yolu şirketleşmek"

BAŞKAN AKTAŞ BURSASPOR İÇİN TEK KURTULUŞ YOLU ŞİRKETLEŞMEK OLDUĞUNU SÖYLEDİ…

12 Şubat 2021 Cuma 18:08
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Aktaş: "Bursaspor için tek kurtuluş yolu şirketleşmek"

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor hakkında çok özel açıklamalarda bulundu. Aktaş, kendisinin Bursaspor’u yönetmediğini söylerken yeşil-beyazlı takımın yetim kaldığını belirtti. Başkan, bu takımın tek kurtuluş reçetesinin şirketleşmeden geçtiğini ifade etti.

ŞİRKETLEŞME TEK ÇÖZÜM..

Bursaspor’un kurtuluşu için tek bir çözüm yolu olduğunu söyleyen Aktaş,” Her şeyin şeffaf olması gerekli, bugün Bursaspor’un tek kurtuluşu şirketleşmeden geçiyor. Kim ne kadar para koymuş kim ne kadar para harcamış her şeyin net olması gerekli yoksa herkes kafasına göre fatura keser ve Bursaspor’u soyar. Bunlara engel olunmalı. Ben İnegöl’deyken İnegölspor’da işler bu şekildeydi her şey net ve şeffaftı. Şirketleşme olayı bir an önce gündeme sokulmalı” ifadelerini kullandı.

BEN SADECE ARACI OLDUM.

Ali Akman’ın transferi konusunda genç futbolcuyla iletişime geçmediğini söyleyen Aktaş, “Ben sadece aracı oldum, Ali’nin babasını ve amcasını tanırım. Aradım konuştum Bursasporlu yöneticilerle konuşur musunuz diye ‘hay hay başkanım’ dediler. Sonrasına hiç karışmadım” dedi. Son yıllarda maddi olarak sıkıntılı bir süreç geçiren Bursaspor ile alakalı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, önemli açıklamalarada bulundu. “Bursaspor adete kişilerin rant kapısı olmuş, gelen çek yazmış giden çek yazmış” diyen Aktaş, Bursa’nın her anlamda Bursaspor’a sırtını döndüğünü belirterek yeşil-beyazlı camia için “Yetim Bursaspor” imasını kullandı.

TEK KURUŞ PARA ALMADIK.

Bursa Büyükşehir Beledi Stadı’yla da alakalı açıklamalar yapan Aktaş, “Yeni stadyumumuzu Bursaspor’a kiraladık ve bugüne kadar tek kuruş para almadık. Bunun yüzünden de bana dava açıldı. İşler çok sıkıntılı gerçekten ben elimden geldiğince Bursaspor’a her şartta yardım ediyorum. Geçtiğimiz yıl ne kadar katkı koyduysam bu sene de o kadar katkı koydum” sözlerini paylaştı. GÜNÜN SONUNDA KÖTÜ HATIRLANMAYACAĞIM. Her şartta Bursaspor’a büyük destek verdiklerini söyleyen Aktaş, “Bir gün yolda gidiyordum bir genç beni çevirdi.‘Size oy verdim, hakkımı helal etmiyorum” dedi. Kardeşim neden böyle diyorsun diye cevap verdim. ‘Bursaspor küme düştü’ dedi. İnsanlar bizden çok şey istiyor. Tek tek Bursaspor’un gelirlerini giderlerini kontrol etmem bekleniyor ama ben Bursa Büyükşehir Belediye Başkanıyım, Bursaspor’un değil. Ben bu görevi tamamladığımda günün sonunda kötü hatırlanan bir başkan olmayacağım” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Aktaş: Bursaspor Için Tek Kurtuluş Yolu şirketleşmek
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