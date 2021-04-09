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AKIER’DEN Başkan Kamat Ve Mustafa Er’e Şok Suçlama!.

09 Nisan 2021 Cuma 09:57
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AKIER’DEN Başkan Kamat Ve Mustafa Er’e Şok Suçlama!.

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Akıer, istifa ettiğini duyururken yaptığı yazılı açıklamada Bursaspor Kulübü Teknik Direktörü Mustafa Er için dikkat çekici ifadeler kullanıldı.

İsmail Akıer‘in açıklaması şöyle;

Göreve geldiğimiz ilk andan bu yana başkanım ve tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte canla başla mücadele ettik. Kendi kaderine terk edilmiş muhasebe ve hukuk servislerinin işlevsizleştiği, pandemi dönemine rağmen en köklü ve kritik birimlerde görevli personelin işten çıkartıldığı, neyin nerde olduğunun bilinmediği bir anda adeta bir enkaza dönüşen Bursaspor Kulüp yönetimini teslim aldık. Maalesef camiada bazı kesimlerin , takımın sahaya çıkabileceğine dahi ihtimal vermediği dönemde kulüp lisans işlemlerini tamamladık.

Geçmişten gelen, biriken personel ödemelerini ve futbolcu alacaklarını ödemek için elimizden gelen tüm çabayı sarf ettik. Kulübümüz hakkında konkordato ilan edilmesinin tartışıldığı genel kurulumuzdan sonra, kredi borçlusu olduğumuz bankaları vadesi gelen mevcut borçlarımızın yapılandırılması konusunda ikna ettik. Bursaspor‘umuzun doğmuş ve doğacak alacaklarının temlikli olduğu, geçmiş borçlanmalar sebebiyle aleyhimize başlatılan icra takipleri ile mücadele edilen, hiçbir nakit girişine müsaade edilmediği bir dönemde bir çok sorunun üstesinden geldik. Bursasporumuzu iflasa sürükleme ihtimali olan mevcut borçlarını katlayacak riskli hamleler yapmak yerine altyapımızdan yetişen oyuncularımıza olan inancımızla birlikte sportif başarıyı da sağladık. Futbolcularımız ve teknik heyetimiz de dahil olmak üzere 30dan fazla personelimizin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı, pandemi ile mücadele edilen talihsiz döneme dek Bursasporumuzun sportif başarıları ortadadır, Pandemi koşullarından dolayı açıklanan genelgede dernek ve vakıf genel kurullarının 300 kişi ile yapılması yönündeki sınırlandırmadan dolayı genel kurul tarihini tam olarak açıklayamasak da görev süremizin Mayıs ayında biteceği kamuoyu tarafından bilinmektedir. Son dönemlerde meydana gelen şahsım dışında gelişen mali as başkan olarak tarafım ve yönetim kurulu üyelerinin yönetimimiz hakkında yapmış olduğu asılsız suçlamalar ve imaların tarafımızca kesinlikle kabul edilmediğini kamuoyuna bildiririm. Sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında yönetim kurulumuz aleyhine algı operasyonu yapılmaktadır. Bu algı operasyonları ve kulübümüz dışında birilerinin oyuncularımızı da yönlendirmesiyle takım ruhu taşımayan açıklamalar yapılmıştır. Kendi menfaatlerini kulüp menfaatleri üstünde tutan bir oyuncu grubunun yapmış olduğu talihsiz ve asılsız açıklamalar kamuoyunca bilinmektedir. Bahsedilen açıklamalardan sonra Yönetim kurulu olağanüstü toplantısında hocamızdan görüş istendiğinde hocamızın görüş ve tavırları tarafım için bardağı taşıran son damla olmuştur. Hocamızın da oyunculara ve onları yönlendiren çıkar gruplarına çanak tutması tarafımı derinden üzmüştür. Asıl olanın Bursaspor menfaatlerinin olduğunu unutup kulübümüze zarar vermekle ilgili beni ve yönetim kurulunda ki arkadaşlarımızı tehdit etmiştir. Bütün bu yaşananlar karşısında sergilenmesi gereken dik duruş başkan ve bazı yönetim kurulu arkadaşlarım tarafından gösterilmemiştir. Daha önceki konularda olduğu gibi bu konuda da başkanımız suskun kalmıştır. Tüm bu yaşananlar karşısında başarıyla tamamladığım görevimden istifa ettiğimi kamuoyuna bildiririm. Mali as başkanlık görevimde kalmış olduğum dönem için bilanço gelir tabloları kurumumuzun web sitesinde yayınlanacak olup konuyla ilgili aşırı hassas ve özenle görevimi tamamladığım görülecektir.

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Anahtar Kelimeler:
AKIERDEN Başkan Kamat Ve Mustafa Ere Şok Suçlama.
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