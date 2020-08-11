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Akhisarspor yeni sezon için toplanıyor

11 Ağustos 2020 Salı 11:42
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Akhisarspor yeni sezon için toplanıyor

AKHİSAR - TFF 1. Lig'de geçen sezon Süper Lig'e dönüş hedefini son hafta ve Play-Off'ta dramatik bir şekilde ıskalayan Akhisarspor, yeni sezon için antrenmanlara yarın başlayacak. Bir sezonluk ayrılığın ardından Yılmaz Vural'ın yerine yuvaya dönen teknik direktör Cem Kavçak önderliğinde Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde toplanıp sahaya inecek yeşil-siyahlılarda kamp programı ise henüz tam netlik kazanmadı. Takımdaki yabancı oyuncuların önümüzdeki günlerde Türkiye'ye dönmesi, diğer yerli oyuncuların yarın tesislerde olması bekleniyor.

COCALIC GİDİYOR

Sözleşmesi biten Muhammet Reis ve Ergin Keleş'le yollarını ayıran, kontratı sona eren Eray ve sözleşmesi sürmesine rağmen teklifler alan Erhan'ın durumunun belirsiz olduğu Akhisarspor'da Cocalic de yol ayrımında. Takımın Süper Lig'de yer aldığı 2018-19 sezonunda alınan, geçen sezonun başarılı isimlerinden olan 33 yaşındaki Boşnak defans oyuncusunun durumunun belirsizliğini koruduğu bildirildi. Gelecek teklifleri değerlendiren Cocalic'in yönetim ile haftaya masaya oturması bekleniyor. Akhisar'ın en istikrarlı oyuncusu olup 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Cocalic, geçen sezon 33 maça çıktı.

DHA

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Akhisarspor Yeni Sezon Için Toplanıyor
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