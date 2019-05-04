Ahmet Dursun ve Tanju Çolak'tan derbi açıklaması

İSTANBUL,(DHA)

Derbi maçların havasının daha farklı olduğuna dikkat çeken Ahmet Dursun, "Derbiler çok güzel maçlar. O duyguları daha önce tattık. Havaları başka geçiyor. Şöyle bir şey var, lige baktığımız zaman Başakşehir'in çok puan kaybetmesi aynı zamanda Galatasaray, burada puan farkını kapatıp, öne geçip avantajlı olabilirdi ama Galatasaray'ın da aynı şekilde puan kaybettiği yerde Beşiktaş'ın atak yapması yarışı bu hale getirdi. Şimdi derbi maçı var. Kazanan tarafın bana göre şampiyon olma ihtimali yüzde 99. Çünkü; Galatasaray'ın Başakşehir ile maçı var. Eğer Galatasaray yenerse şampiyon olur diye düşünüyorum. Eğer Beşiktaş yenerse, Galatasaray'ın da Başakşehir'e karşı kazanacağına inanıyorum. Değişik matematiksel hesaplar var. Beşiktaş'ın şampiyon olma durumu çok daha yüksek gibi geliyor. Deplasmanda Galatasaray'a karşı daha rahat oynayacak. Her iki takım da kazanmak zorunda. Beşiktaş'ın son haftalarda yakaladığı moral, motivasyon var. Sürekli kazandığı maçlar var. Kadro olarak baktığımız zaman da oyunu değiştirip, sonuca gidebilecek oyuncular daha fazla olduğundan dolayı Beşiktaş kazanır diye düşünüyorum ve inşallah öyle umuyorum" diye konuştu.



"BURAK HERKES TARAFINDAN ALKIŞLANMALI"



Devre arasında siyah-beyazlı takıma dahil olan Burak Yılmaz ile ilgili de konuşan Ahmet Dursun, "Burak'ın gelişi gerçekten olay oldu. Şimdi bulunduğu nokta da gerçekten çok güzel. Bu kadar zor şartlar altında kendisine güvenmesi, gerçekten Beşiktaşlı olduğu için bu kulübe gelmesi, tepki görse de kendine güvenmesi ve bu zorlukların altından kalkıp, bu derece bir performans göstermesi herkes tarafından alkışlanması gereken bir olay. Tabii ki çok şeyler kattı Burak. Şampiyonluk yolunda da daha çok şeyler katacaktır" ifadelerini kullandı.



"BURAK OLSA GALATASARAY 6 PUAN ÖNDE ŞAMPİYONDU"



Son dönemlerde oynanan derbilerden keyif almadığını ifade eden Tanju Çolak ise, "Çok keyifli, zevkli geçiyor artık. Ancak futbol adına bakıldığı zaman oynanan bir futbol yok. Bu ayrı bir gerçek. Beşiktaş, Galatasaray, Başakşehir 3'ü de aynı derecede şampiyonluk adayı. İyi oynayan, iyi motive olan 3'üncü bölgeye topu götürüp, gol atan şampiyon olur. Bu senenin derbilerine bakıyorum. Hiç keyif almıyorum. Sağ bek sağ stopere, sağ stoper de soluna, o sol beke döndür babam döndür, futbol bu değil. 3'üncü bölgeye topu getirmek lazım. Şut atmak lazım. Gol atmak, denemek, yandan orta yapmak lazım. Ben bunların hiçbirini göremiyorum. Futbol mu değişiyor? Ne değişiyor ben anlamıyorum. Yavaş futbol oynayan bir Galatasaray var. Karşısında çok iyi bir ekip Beşiktaş var. Farklı bir takım, hakikaten Burak Yılmaz sahne aldı. Ben şunu sormak istiyorum. Taraftar bugüne kadar yuhalıyordu, ıslıklıyordu. Ne oldu? Günah değil mi bu çocuğa? Bence ligin en iyi forveti. En iyi futbolcularından birisi. En güzel gol atanlarından biridir. Ben sorarım o zaman Fatih Terim'e 'neden Diagne de Burak Yılmaz değil?' diye. Bugün Burak Yılmaz olsa, Galatasaray 6 puan önde şampiyondu" şeklinde konuştu.