Ahmet Ağaoğlu: Sosa ve Novak ile 1 ay içinde sözleşme yenileriz

İSTANBUL - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, eşi Beyza Ağaoğlu’nun Beşiktaş Deniz Müzesi’nde açtığı ebru sergisini gezdi. Ağaoğlu sergi ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Eşi Beyza Ağaoğlu’nun sergisi için çok emek verdiğini ifade eden Ahmet Ağaoğlu, “Biz sporcu ve sanatçı bir aileyiz. Ben sporun içindeyim; yönetici, sporcu, federasyon başkanlığı, kulüp başkanı olarak. Eşim de ebru sanatıyla uğraşıyor. Bu sergide de farklı bir bakış açısı getirdi. Böyle bir aileyiz. Çok mutlu oldum bu sergi için. Çok büyük emek verdiğini biliyorum. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla ebru sanatı çok zahmetli, sabır isteyen bir sanat. Suya yazı yazmak gibi bir şey. En ufak bir hata, toz parçası yeniden yapılmasına neden oluyor. Bunların hiçbirinin maddi karşılığı yok. Geleneksel sanatın kuşaktan kuşağa aktarılması gerekiyor” diye konuştu.



“BİZİM TAKIMIMIZDA FORMSUZ OYUNCU OLABİLİR, ANCAK TAKIM İÇİN SAVAŞMAYAN TEK BİR OYUNCU YOK”



UEFA Avrupa Ligi ön eleme turuyla birlikte zorlu bir dönemden geçtiklerini belirten Ahmet Ağaoğlu, “Biz sezon başından beri yoğun bir trafiğin içindeyiz. Ön elemeler zorlu geçti. Maalesef iki güçlü rakiple oynamak zorunda kaldık. Bunun takım üstünde olumsuz yansımaları oldu. Malum; sakatlıklar, yorgunluklar gibi. Şimdi grup maçlarıyla birlikte, lig maçları var. Bir bocalama süreci oldu özellikle Abdulkadir Ömür, Ekuban, Yusuf ve Fernandes’in sakatlıkları sonrasında. Takım güçlü bir takım. Bir kere karakter olarak çok güçlüyüz. Obi Mikel, Sturridge, Sörloth ve Fernandes kısa süre içinde takıma adapte oldular. Adapte oldular derken, takımın oyun sistemine değil; oyundaşlığa, takımdaşlığa adapte oldu” dedi.



Bütün oyuncularının takım için mücadele ettiğini vurgulayan Ağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:



“Geçen gün bir yorum okudum. Bizim takımımızda formsuz oyuncu olabilir, ancak takım için savaşmayan tek bir oyuncu yok. Hepsi iyi niyetiyle mücadele eden oyuncular. İstediğiniz yabancıyı getirebilirsiniz. Oyuncuyu getirince iş bitmiyor. 9 milletten oyuncu getirip, bir takım yaratmak için çok farklı faktörlere ihtiyacınız var. Biz hocalarımızla, yöneticilerimizle ve kendi altyapımızdan yetiştirdiğimiz oyuncuların gayretiyle bugün bir takım olarak mücadele veriyoruz. Gelmiş olduğumuz noktayı başarı olarak görmüyorum. Çok daha iyisini yapabileceğimizi biliyorum. Bugün çıkan sonuca bakacak olursak, bu kriterlerin hepsi bir araya geldikten sonra ortaya çıkan bir sonuç bu. İki sene önceki Sosa’ya bakın. Bugün maestroya bakın. Hepsinin bir lakabı var mesela. Sosa 'Maestro', Obi Mikel 'Legend', Sörloth 'Kuzeyin Kralı', Nwakaema 'Beyin'. Bunlar çok iyi takım oluşturdular. Arkadaşlığın ötesinde bir aile görüntüsü var. Önemli olan bunu muhafaza etmek. Taraftarla, camiayla bunu birleştirdik. 1.2 milyarın üstüne çıkan borç yükünü son 3-4 ay içinde 840 milyona kadar çekip, oyuncuların, teknik heyetin, profesyonellerin maaşını günü gününe ödeyen bir takım haline geldik. Bizim yönetim olarak asli görevimiz buydu. Bunu başaramasaydık, diğer tarafta kopuklukların olmasına engel olamazdık. Bu noktaya kadar iyi geldik, bundan sonra da inşallah böyle devam ederiz.”



“ASLA VE ASLA KOLAY MAÇ, ZOR MAÇ DİYE BİR AYRIM YAPMIYORUZ”



Bordo-mavili ekibin Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı Krasnodar maçıyla ilgili sorulara ise Ağaoğlu şu yanıtı verdi:



“Biliyorsunuz benim yapımı. Oynanmamış, hakemin son düdüğünü çalmadığı maçla ilgili bir şey söylemiyorum. Maç bittikten sonra bir şey söylerim. Zorlu maçlar. Her şeyden önce Allah futbolcularımızın yardımcısı olsun, sakatlıktan korusun, gerisi kolay. Her maçı ayrı değerlendirip, hazırlanıyoruz. Rakiplerimize saygı duyuyoruz. Asla ve asla kolay maç, zor maç diye bir ayrım yapmıyoruz. Aynı ciddiyetle hazırlanıyorlar. İyi bir hocamız, iyi bir teknik ekibimiz, iyi bir yönetim kurulumuz ve oyuncu grubumuz var. Taraftarlarla bütünleşmiş bir ekip var. Taraftarın desteği her sene artarak devam ediyor. Bu sene 32 bin kombine sattı. Trabzonspor’un tarihinde bir rekor. Müthiş destek var. Bu destek devam ettiği sürece, sürdürülebilir olarak nitelendirdiğimiz başarıların içinde olacaktır.”



“STURRİDGE, TOP AYAĞINA GELDİĞİNDE İNANILMAZ İŞLER YAPIYOR”



İzleme komitesinin 2-3 ülkede oyuncu izlemeye devam ettiğini söyleyen Ahmet Ağaoğlu, şunları söyledi:



“Devre arasına daha 10 maç var. Neyin ne olacağı belli olmaz. Ama bizim izleme ekibimiz 2-3 ayrı ülkede çalışmalarına devam ediyor. Bu devre arası için olur, sezon sonu için olur bir şey söyleyemem. Ligin nerede bitireceğimiz önemli. Devre arasında hangi basamakta olacağımız önemli. Ne tür oyunculara ihtiyacımız olacağı önemli. Biz sürekli olarak oyuncu izliyoruz. İyi raporlama yapılıyor. Daha sözleşme imzalamadan önce eleştirilen oyunculardan birisi Sörloth’tu. Ama bugünkü performansının göz önüne aldığınız zaman zaten ortaya koyuyor. Yine söylüyorum; oyuncu almak kolay, alabilirsiniz, ama onu oynatabilme, ailenin içine alabilmek önemli. Obi Mikel bu süreci çok çabuk atlattı. Mikel, Chelsea’de 12 yıl oynamış bir oyuncu. Tartışılabilir mi? Ama geldiği takımda uyum sağlayamazsa… Aynı şekilde Sörloth. Sturridge’yi çok iyi anlamak lazım. Oyun için de 90 dakika basan, savunmaya gelen, top çıkaran, orta sahada adam kovalayan bir oyuncu değil. Ama top ayağına geldiği zaman inanılmaz işler başaran birisi. Futbolda nadiren rastlanan hareketleri yapan bir oyuncu. Ceza sahasının etrafında, 30 metre, 40 metre mesafelerden topu istediği noktalara atabilen birisi. Son maçta 20-25 dakika aktif rol aldı. Maçın neticesini belirledi. Rize’de aynı şekilde. Onun uyumu biraz zaman aldı. Biraz duygusal bir oyuncu. İnanılmaz bir yetenek. Yer çekiminin olduğu her yerde gol atabilen bir oyuncu. Sadece gol atmıyor, istediği yere topu atıyor. Müthiş ayakları var. İnşallah performansı artarak devam edecek. O zaman daha tehlikeli bir hale gelebiliriz.”



“SOSA VE NOVAK İLE 1 AY İÇİNDE SÖZLEŞME YENİLERİZ”



Jose Sosa ve Filip Novak ile yeni sözleşme için anlaştıklarını ancak oyuncuların menajerleriyle görüşmelerin sürdüğünü belirten Ağaoğlu, “Biz oyuncularla görüştük. Tamamen anlaştık. Mali konularla alakalı olarak, asbaşkanımız menajerleriyle görüşmelerini sürdürüyor. Tahmin ediyorum 1 ay içinde Novak ve Sosa ile sözleşme yenileyerek yolumuza devam edeceğiz. Hocamızın bahsettiği oyunculardan birisi de Sosa. Eleme maçları da dahil olmak üzere inanılmaz performans ortaya koyan, sorumluluk yüklenen ve kaptan gibi kaptan. Boşuna 'Maestro' dememişler adama. Çok büyük katkısı var. Büyük emeği var geldiğimiz noktada. Takım içinde aktif rol oynayan, toparlanmasına yardımcı oldu. Aynı şekilde yerli oyuncular tarafında da Uğurcan Çakır çok aktif rol oynadı. Birkaç oyuncunun liderliğinde bütün oyuncularımız, takımın havasının bozulmaması için büyük uğraş sarf ediyor. Onun için hocam bazı oyuncularla ilgili 'Çok yüklendik, haklarını helal etsinler' diyor. Ben başta hoca olmak üzere bütün takıma ortaya koydukları performanstan dolayı, göstermiş oldukları çabadan dolayı teşekkür ediyorum, haklarını helal etsinler diyorum” ifadelerini kullandı.