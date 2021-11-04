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Ahmet Ağaoğlu: Sabırlı, temkinli, sakin ve emin adımlarla ilerlemeliyiz

04 Kasım 2021 Perşembe 14:53
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Ahmet Ağaoğlu: Sabırlı, temkinli, sakin ve emin adımlarla ilerlemeliyiz

TRABZON - Süper Lig’de zirve koltuğunda yer alan Trabzonspor’da Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, zirve yolunda yürürken daha sabırlı, temkinli, daha sakin ve her zamankinden emin adımlarla ilerlemeleri gerektiğini söyledi.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde yer alan yazısında, zirve yarışını sürdürürken sabırlı olmaları gerektiğine dikkat çekti ve camiadan destek istedi. Ahmet Ağaoğlu, açıklamasında, “Türk-İslam dünyasının en büyük düşünürlerinden biri olan Mevlana Celaleddin-i Rumi bir vecizesinde sabır kavramını anlatırken ‘Çıkacağım makama sabrı merdiven yaparım!’ der. Tarihimiz, yaşadığımız coğrafya, tecrübelerimiz ve kadim Anadolu bilgeliği de bize sabırla hareket etmeyi öğütlemiştir. Sabırlı olma noktasında zaman zaman zorlansakta, hedeflediğimiz başarının anahtarının sabretmek olduğunu unutmamalıyız. Henüz Süper Lig’in 4’te 1’lik kısmını geride bıraktığımız şu günlerde, camiamızın heyecanını ve enerjisini yakından hissediyoruz. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım da bu heyecanın bir parçası olarak sizlerle aynı duyguları paylaşıyoruz. Oynadığımız her müsabakada, kazandığımız her zaferde, puan hanemize yazılan her sayıda tıpkı sizler gibi mutlu oluyor, seviniyor ve gelecek adına çok heyecanlanıyoruz. Ancak; unutmamamız gereken çok önemli bir kural var. Yürüdüğümüz bu yolda tıpkı Mevlana’nın dediği gibi sabrı merdiven yapmalıyız. Dünden daha sabırlı, daha temkinli,  daha sakin ve her zamankinden emin adımlarla ilerlemeliyiz” dedi.

“ZİRVE YARIŞINI SÜRDÜRÜRKEN DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR”

‘Trabzonspor Kulübü, saha içi ve saha dışında büyüklüğünü teorilerle değil, kültüründe, dokusunda ve genetiğinde yer alan özelliklerini yaşamın her alanına adapte ederek kazanmıştır’ diyen Ağaoğlu, “Trabzonspor’un dünü bugününe, bugünü de yarınına ışık tutmaktadır. Bu anlamda; geçmişten ders alarak doğru tecrübelerle Süper Lig’deki zirve yarışını sonuna kadar sürdürürken sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu yolculukta bizlerle birlikte teknik heyetimiz ve futbolcularımızın yanı sıra büyük camiamıza da önemli görevler düşmektedir. Milyonlarca bireyden oluşan ve hepimizin bir parçasını oluşturduğu Trabzonspor camiasının yanyana ve bir arada olduğunda önüne çıkan engelleri daha kolay aşacağını unutmayalım” ifadelerine yer verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ahmet AğaoğluTrabzonspor
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