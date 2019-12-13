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Ahmet Ağaoğlu: Kural sezon ortasında değişemez

"Tahkim'den döndüğü takdirde konuyu UEFA'ya gerekirse CAS'a götüreceğiz"

Ahmet Ağaoğlu: Kural sezon ortasında değişemez

"Tahkim'den döndüğü takdirde konuyu UEFA'ya gerekirse CAS'a götüreceğiz"

13 Aralık 2019 Cuma 15:49
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Ahmet Ağaoğlu: Kural sezon ortasında değişemez

TRABZON - Trabzonspor Kulübü, (TFF) Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaparak 2019-20 sezonu için kulüplerin harcama limitlerindeki kabul edilebilir sapma tutarını yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltmesi kararının ardından Tahkim Kurulu'na başvuruda bulundu. Bu kurala aylar öncesinden uyan kulüplerin başında yer alan bordo-mavililer, yapılan değişikliğe 'adaletsiz bir ortam oluştuğu' gerekçesiyle itiraz ederek "Bu kabul edilemez bir haksızlık" açıklaması yaptı.

TFF'nin lisans talimatını değiştirmesinin ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise büyük tepki göstererek, "Bu karar Tahkim'den dönerse, gerekirse UEFA'ya ve CAS'a götüreceğiz. Hiçbir karar sezon ortasında değiştirilemez" dedi.

Sezon başındaki lisans talimatında yüzde 30'luk limit artışının bile fazla olduğunu savunan Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle;

"Biz Trabzonspor Kulübü olarak harfiyen bu lisans talimatındaki limit çerçevesinde kalarak kadro yapılandırmamızı oluşturarak lisans talimatına da Türkiye Futbol Federasyonu'nun uygulamaya koymuş olduğu lisans talimatına da harfiyen uyduk. Hatta geçen hafta içerisinde tekrar analiz ettirdim Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle de bunu tekrar değerlendirdik ve teyit aldık. Bizim 5-6 milyon liralık bir borçluluğumuzun olduğunu gördük orada. 5-6 milyon liralık borç olduğu ifade edildi. Zaten bizim hesaplamalarımız da o doğrultudaydı. Şimdi bir sezon içerisinde uygulamaya konulan bir kural sezon ortasında değiştirilemez. 

Sezon başında bir talimat yayınlıyorsunuz, bu talimatın kurallarını belirliyorsunuz. Uyulmadığı takdirde uygulanacak olan yaptırımları açıklıyorsunuz. Ama daha sezonun ortasına girmeden talimat yürürlüğe gireli 5 ay olmuşken bunu değiştiriyorsunuz. Dahası kuralı ihlal edenlerin lehine değiştiriyorsunuz. Bu yönetmeliğe ve hukuka aykırı bir uygulama. Zaten finansal açıdan çıkmazda olan kulüplerin önünü açarak FFP kurallarına aykırı olarak devam ettiğiniz takdirde ben size ekstra bir limit tanıyorum diye bir şey söz konusu burada. Burada sadece yüzde 10 limit artışı söz konusu değil. Yaklaşık yüzde 30'a varan bir limit artışı söz konusu.

"ALT YAPIYA EN FAZLA ÖNEM VEREN KULÜBÜZ"

Biz gençleri çıkartıp oynatıyoruz. Alt yapıya en fazla önem veren kulüp olduğumuzu sanırım kimse inkar etmez. Gençler yerine yine milli servetimiz yabancı futbolculara mı gitsin ? Deniz bitti demiştik

"54-55 MİLYON LİRALIK BİR LİMİT BORÇLUĞUM DAHA OLUŞUYOR"

Trabzonspor açısından bakarsak benim 6 milyon olan harcamam bir anda 54 milyon liraya çıkıyor. Daha önceden hesaplanmış faiz oranı da çok ciddi şekilde aşağıya çekilerek daha henüz aralık ayı tamamlanmadan faiz oranları açıklanmadan ve bankalar birliği buna istinaden tefe-tüfeye bağlı olarak faiz oranları açıklanmadan faiz oranı ciddi şekilde aşağıya çekildiği zaman burada benim 54-55 milyon liralık bir limit borçluğum daha oluşuyor. Yani bu kadar daha transfer yapabilirim.

"UEFA'DAN TRANSFER YASAĞI UEFA KUPALARI'NDAN MEN CEZASI..."

Böyle bir şey gerçekleştiği takdirde zaten UEFA'dan transfer yasağı ve UEFA Kupaları'ndan men cezası gelir... Ben bu 55 milyon lirayı dün geceden itibaren kullanmış olsaydım talimat da yürürlükte olsaydı minimum 3 puan silme cezası, transfer yasağı, para cezası ve ardı arkası gelmeyen yaptırımlarla karşılaşacaktık. Bu da tamamen ortadan kalkmış oluyor. 

"KONUYU UEFA'YA GEREKİRSE CAS'A GÖTÜRECEĞİZ"

Bu kararın Tahkim'den döneceğine inanıyorum, dönmediği takdirde TFF'nin bu yönetmenliği, talimatı uygulayacağı doğrultusunda UEFA'ya verdiği bir taahhütname var. Buna aykırı hareket ettiği için tahkimden döndüğü takdirde konuyu UEFA'ya gerekirse CAS'a götüreceğiz. Sezon için uygulamaya alınan talimat hele hele finansal fair play konularla alakalı ise bunu değiştiremezsiniz. Biz futbolcu satışı yaptık, gelirleri artırmak için çabalara girdik.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ahmet AğaoğluTrabzonsporUEFACAS
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