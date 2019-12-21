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Ağaoğlu: ''Bu karardan dönülmesi sadece Trabzonspor'u değil hepimizi mutlu etti''

Futbol Federasyonu'nun (TFF) kulüplerin takım harcama limit aşımını yüzde 40'dan yeniden 30'a çekmesini "Yanlıştan dönüldü, iyi oldu" diye yorumlayan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. 

Ağaoğlu: ''Bu karardan dönülmesi sadece Trabzonspor'u değil hepimizi mutlu etti''

Futbol Federasyonu'nun (TFF) kulüplerin takım harcama limit aşımını yüzde 40'dan yeniden 30'a çekmesini "Yanlıştan dönüldü, iyi oldu" diye yorumlayan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. 

21 Aralık 2019 Cumartesi 00:00
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Ağaoğlu: ''Bu karardan dönülmesi sadece Trabzonspor'u değil hepimizi mutlu etti''

İstanbul 


Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinde açılan TS Club Mağazası'nı ziyaret eden Ağaoğlu, bu konuda şunları söyledi: 

"Konuyu Tahkim Kuruluna taşıyan tek kulüp Trabzonspordu. Kesinlikle ve kesinlikle adil olmayan, hukuka uygun olmayan bir karardı. Yanlıştan dönüldü, iyi oldu. Bu kadar toplumu ve futbol kamuoyunu germeye gerek var mıydı, o tartışılır. Bu konuyla ilgili oldukça fazla spekülasyonlar vardı. Bunun takipçisi olacağımızı, böyle bir şeyi asla ve asla kabul etmeyeceğimizi belirttik. Bu sadece Trabzonspor açısından değil, Türk futbol ekonomisi açısından son derece yanlış bir karardı. Bu karardan dönülmesi hepimizi mutlu etti" dedi. 

TRANSFER SORULARINI DA YANITLADI: "SOSA VE NOVAK İLE ANLAŞTIK"

Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarının transfer ile ilgili sorularını da yanıtlarken; sözleşmelerini uzatma konusunda futbolcuları Jose Sosa ve Filip Novak ile anlaştıklarını söyledi.

Ağaoğlu, "Kulübün bütçesi ve imkanları ölçüsünde, karşılıklı olarak rakamlarda bir noktaya gelmiş durumdayız. Ancak menajerlerle görüşmeler devam ediyor. Malum özellikle geçmiş dönemlerde menajerler konusunda Trabzonspor büyük sıkıntılar yaşadı. Bizim transfer politikamız belli. Menajerlerle olan ilişkilerimiz noktasında da yapacağımız harcama belli. Oyuncularla hallettik, menajerlerle halledebilirsek iki oyuncunun da sözleşmesi uzayacak" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TFFKulüpTs ClupAğaoğluAhmet AğaoğluTrabzonspor
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