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Ağaoğlu: Avrupa'nın gözü Trabzonspor'un yetiştirdiği ve geliştirdiği oyuncuların üzerinde

Yeni sezona güçlü bir kadro kurma arzusuyla transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yabancı oyuncu kuralı ile ilgili kararı ve yeni sezon önce transfer çalışmaları hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

09 Haziran 2021 Çarşamba 10:19
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Ağaoğlu: Avrupa'nın gözü Trabzonspor'un yetiştirdiği ve geliştirdiği oyuncuların üzerinde

Ağaoğlu, "Kampa kadar 5 oyuncu transferi düşünüyorduk, sonrası ihtiyaçlara göre şekillenecekti, hocanın raporu ve ihtiyaçlara göre bakılacak. Tüm transferler hoca ve izleme ekibinin istekleri doğrultusunda yapılıyor. 2 oyuncu garanti diyebilirim, sonrası ince ve detaylı bir çalışma sonrasında ortaya çıkacak" dedi.  

"FEDERASYONUN YABANCI KURALI BAZI HESAPLARI YENİDEN YAPMAMIZI GEREKTİRECEK"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralı ile ilgili almış olduğu yeni karar için Ağaoğlu, "Tabii ki konuşulan oyuncular var ama ben transfer imza attırmadıktan sonra ne ismini kamuoyuna söylememek gibi bir yapım var bu konularla ilgili açıklama yapmıyorum. Transfer dünyası enteresan bir dünya imza atılana kadar neyin ne olacağı bilinmez. İş 10 defa daha değişikliğine uğrayabilir. Belli aşamaya gelinen oyuncular var, federasyonun açıklamış olduğu yabancı kuralı bazı hesapları yeniden yapmamızı gerektirecek" şeklinde konuştu.

"ALT YAPISI OLUŞTURULMADAN ALINAN BU KARAR PREMATÜRE BİR KARARDIR"

2, 2.5 yıldı federasyondan isteğimiz rezerv takım uygulamasının hayata geçirilmesi. Geçen sene rezerv takımımızla 3'üncü Lig'in içerisinde yer almak istedik. Bu talebimizim federasyon tarafından kabul görmedi. Diğer taraftar ismi belki alt yapı ama futbolun ya da sporun en önemli yapısı, temel taşı. Alt yapıya gereken yatırımı yapmazsanız, gereken önemi vermezseniz oyuncu çıkmaz mı çıkar ama binde bir çıkar. Bin oyuncu da bir tane çıkar. Alt yapıya sağlam bir yatırım yaparsanız, tesis yardımı yapar ve iyi bir şekilde finanse ederseniz, doğru programlar üzerinden giderseniz o bin de bir rakamı yüzde üç, yüzde beş olur. Bunlarım hiçbir çalışması yapılmadan alt yapısı oluşturmadan, ileriye dönük bizi tatmin edici projeler önümüze koyulmadan yabancı kuralı getirilmesi çok sağlıklı değil. 8+3 olur, 7+4 olur, 6+5 olur buna bir itirazım yok. Mücadele düzeyini aynı tutabilecek ya da yukarılara taşıyabileceksek bir problem yok ama projeler sunulmadan böyle bir karar alınıyorsa kimse kusura bakmasın bu prematüre bir karar.  

"AVRUPA'NIN GÖZÜ TRABZONSPOR'DA"

Oyuncu satışından önemli gelirler elde eden Trabzonspor'da başkan Ağaoğlu, "Yazılmış gerçi Okay Yokuşlu'yu siz sattınız diye ama Okay'ı biz satmadık, buy-out maddesi vardı, futbolun içinde insanların da o buy-out maddesini bilmesini gerekiyor. Okay, Celta Vigo'ya gitti, sonraki sene Türkiye'nin rekor transferi alt yapıdan yetişerek yurt dışında giden Yusuf Yazıcı var. Sadece bonservisine 17.5 milyon Euro bonservis bedeli ödendi olarak bakma doğru olmaz. Edgar IE'nin de bonservisinin yüzde 50'si Trabzonspor'da. Edgar'ın da nasıl bir oyuncu olduğunu herkes biliyor. Yusuf Yazıcı gittiğinde aynı sezon Abdülkadir Ömür'e de ciddi bir teklif gelmişti, kulübün adını vermeyelim o kulübe saygıdan dolayı ama 23 milyon Euro teklif gelmişti. Geçen sezon da 375 bin Euro kiralık bedelle Trabzonspor'a gelen Alexander Sörloth'un 21 milyon Euro'ya RB Leipzig'e gidişi var. Yetiştirmek değil, geliştirmek de çok önemli. Bugün Uğurcan, Abdülkadir Ömür konuşuluyor, son zamanlarda bir iki kulüp menajeri ve sportif direktörleri tarafından Berat'ın ismi transfer telaffuz edilmeye başlandı. Bu konuda örnek bir kulüp konumuma geldik. Avrupa'da konuşlan Trabzonspor oyuncu yetiştiriyor, yetiştirilen oyuncuların da geldiği nokta herkesin malum. Avrupa'nın gözü Trabzonspor'un yetiştirildiği ve geliştirdiği oyuncuların üzerinde" dedi.

"5 TRANSFER DÜŞÜNÜYORDUK 2 OYUNCU DAHA GARANTİ GELİR"

Transfer çalışmalarıyla ilgili olarak da Ağaoğlu, "Kural cuma günü bugün deş unu anladık ki federasyon geri adım atmayacak. Sadece Trabzonspor değil bütün kulüpler, hesabını kitabını, planını yeniden gözden geçirmek zorunda. Kampa kadar 5 oyuncu transferi düşünüyorduk, sonrası ihtiyaçlara göre şekillenecekti, hocanın raporu ve ihtiyaçlara göre bakılacak. Tüm transferler hoca ve izleme ekibinin istekleri doğrultusunda yapılıyor. 2 oyuncu garanti diyebilirim, sonrası ince ve detaylı bir çalışma sonrasında ortaya çıkacak" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ahmet AğaoğluTrabzonsporFutbolFutbolcuTransfer
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