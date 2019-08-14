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Afyonkarahisar, Dünya Motokros Şampiyonası'na hazırlanıyor

Afyonkarahisar'da bu yıl 2'ncisi düzenlenecek olan ve Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan Dünya Motokros Şampiyonası'nın yapılacağı alanda çalışmalar Kurban Bayramı'nda da devam etti. Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri alanı şampiyonaya yetiştirmek için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Afyonkarahisar, Dünya Motokros Şampiyonası'na hazırlanıyor

Afyonkarahisar'da bu yıl 2'ncisi düzenlenecek olan ve Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan Dünya Motokros Şampiyonası'nın yapılacağı alanda çalışmalar Kurban Bayramı'nda da devam etti. Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri alanı şampiyonaya yetiştirmek için hummalı bir çalışma yürütüyor.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:07
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Afyonkarahisar, Dünya Motokros Şampiyonası'na hazırlanıyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 6, 7 ve 8 Eylül tarihlerinde yapılacak olan Dünya Motokros Şampiyonası 17'nci Ayak Yarışları öncesi yarışın düzenleneceği sahada çalışmalar devam ediyor. Dünya Motokros Şampiyonası'nın yanı sıra Kadınlar Dünya Motokros Şampiyonası ile Erkekler Avrupa Şampiyonası'nın da dahil olduğu Afyon Motosiklet Festivali, Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı. Geçen yıl en iyi motokros pisti seçilen sahada, Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri hummalı bir çalışma yürütüyor.

40'IN ÜSTÜNDE ETKİNLİK OLACAK

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, 2018 yılında yapılan Dünya Motokros Şampiyonası'nın 2019 yılına daha iddialı girdiğini söyledi. 2019 yılında MXP1 ve MXP2 Dünya Kadınlar Şampiyonası finaliyle Avrupa Şampiyonası finalinin yapılacağını aktaran Akülke, "Bunların yanı sıra Türkiye'nin en büyük motosiklet festivalini de bünyesinde bulunduruyor. Şampiyonada 3 tane büyük sanatçımız var. Bunun yanı sıra 40'a yakın spor etkinliği var. Spor federasyonlarının katılımı var. Sponsor firmaların etkinlik alanları mevcut. 40'ın üstünde etkinlikle 'Afyonkarahisarlıları ve tüm Türkiye'nin ilgi ve alakasını çekecek yılın en büyük etkinliği' diyoruz bu organizasyona" ifadelerini kullandı.

'BU GURUR DA ONUR DA AFYON HALKININ'

Şampiyonanın Cumhurbaşkanlığı himayesine alınmasının ayrı bir ödül olduğunu vurgulayan Akülke, şöyle konuştu:

"Bu bir başarı hikayesi. 2018 yılında Dünya Motokros Şampiyonası uluslararası federasyon tarafından en iyi organizasyon ve alt yapısı olan pist seçildikten sonra Dünya Kadınlar Şampiyonası ve arkasından Avrupa Erkekler Şampiyonası finali de verildikten sonra biz yurt dışında büyük bir ödül almıştık bu anlamda. Ama bize en büyük ödül Sayın Cumhurbaşkanımızın bu organizasyonu 2'nci yıl himayesine almasıydı. Bu bizim için hem büyük bir onur hem gurur. Bu onur da gurur da Afyonkarahisar halkının ve Afyon'un."

'İSTANBUL HAVALİMANI ŞAMPİYONA İÇİN ÖNEM TAŞIYOR'

Afyonkarahisar'daki şampiyonanın ardından sporcuların ve takımların Çin'e gideceğini anlatan Akülke, uluslararası organizasyonda ve lojistik olarak İstanbul Havalimanı'nın önemli olduğuna değindi. Akülke, "Bu organizasyon 18 farklı ülkede gerçekleşiyor. Arjantin'de başlıyor. Bizden sonra organizasyon tamamen Çin'e taşınacak. Aslında burada başka bir hikaye var. Ülkenin başka bir gururu var. Bunu da burada söylemekten gurur duyuyorum. Uluslararası federasyon, Afyonkarahisar'daki organizasyondan sonra, 7-8 Eylül'den sonra pazartesi günü Çin'e gidiyor. 13-14 Eylül'de Çin'de Dünya Şampiyonası yapılıyor. Bu inanılmaz bir lojistik başarı. Bu lojistik başarı her ne kadar uluslararası federasyonun başarısı gibi gözükse de bunun arkasında yeni açılan İstanbul Havalimanı'nın öyküsü var. İstanbul Havalimanı'nın uluslararası lojistikte ve arenada ne kadar kıymetli bir yer olduğu Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan ne kadar önemli nokta olduğunu görüyoruz. Dünya Şampiyonası bir hafta önce Afyonkarahisar'da yapılacak. Yeni havayoluyla lojistikle tüm ekipmanlar ve sporcularla takımlar her şeyiyle Çin'e gidecek ve 5 yıl sonra Çin'de Dünya Şampiyonası yapacaklar. Bu da aslında Türkiye'nin geldiği nokta için çok önemli bir pozisyon" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarDünya Motokros Şampiyonas
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