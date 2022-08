Afyonkarahisar, Dünya Motokros Şampiyonası'na hazır

AFYONKARAHİSAR'da 5'incisi düzenlenecek olan Dünya Motokros Şampiyonası'nın hazırlıkları son aşamaya geldi. Bu yıl Büyük Taarruz'un 100. yılına özel ödül töreninin de kentte yapılacağı şampiyona kapsamında ünlü sanatçılar konser verecek. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, "Hiçbir sıkıntımız yok, alt yapı üst yapı, hazırlıklar neredeyse tamamlanma aşamasında. Açılışa her şeyiyle hazırız" dedi.



Amerika, Avrupa, Asya ve Okyanusya'da yer alan 15 farklı ülkede düzenlenen ve 19 ayaktan oluşan Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabı olan Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP of Türkiye) Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi öncülüğünde yapılacak olan Dünya Motokros Şampiyonası, hem ülkenin hem de dünyanın motosiklet tutkunlarını bir araya getirecek. 3-4 Eylül'de yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası ile birlikte gerçekleştirilecek Türkiye MotoFest etkinliği de 31 Ağustos- 4 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.



200'ÜN ÜZERİNDE SPORCU TER DÖKECEK



Uluslararası Motosiklet Federasyonu'nun (FIM) en önemli 2 organizasyonundan biri olan Dünya Motokros Şampiyonası'nın bu yıl final ve kupa töreni ise Büyük Taarruz'un 100. yılına özel olarak Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde yapılacak. Dünyaca ünlü motosiklet fabrika takımlarının yarıştığı, dünyanın en çok ilgi gören 10 spor dalından birisi arasında yer alan şampiyonada MXGP (Dünya Şampiyonası), MX2 (Dünya Gençler Şampiyonası), MXWomen (Dünya Kadınlar Şampiyonası) ve EMXOpen (Avrupa Şampiyonası) kategorilerinde 40'a yakın ülkeden 200'ün üzerinde sporcu ter dökecek. Afyonkarahisar'ın 2018 yılında ilkini düzenlediğinde 'En İyi Teknik Alt Yapı', 2019 yılında ikinci kez ev sahipliği yaptığında ise 'En İyi Padok' ödülünü kazandığı Dünya Motokros Şampiyonası için ödüllü padok alanlarındaki çalışmalar tamamlanmak üzere.



'HAZIRLIKLAR TAMAMLANMA AŞAMASINDA'



Organizasyon kapsamında 10 ünlü sanatçının da konser vereceği alanda inceleme yapan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke'den bilgiler alırken, şampiyonaya, konserlere ve etkinliklere hazır olduklarını söyledi. Çalışmaları inceleyen Başkan Mehmet Zeybek, şu ana kadar herhangi bir aksilik olmadığını aktardı. 31 Ağustos tarihi itibarıyla MXGP ve MotoFest için açılış yapılacağını anlatan Başkan Zeybek, etkinliklere 4 Eylül'e kadar devam edileceğini ifade etti. Başkan Zeybek, "'Dünyanın en iyi pisti', 'Dünyanın en iyi padok alanı' ödülüne sahip alandayız şu anda. Dünya Motokros Şampiyonası'nın 4. yılındayız, geçen yıl iki yarışmayı birden yaptığımızdan dolayı, bu sene 5. yarışmamızı gerçekleştireceğiz. Hiçbir sıkıntımız yok, alt yapı üst yapı, hazırlıklar neredeyse tamamlanma aşamasında. Ayın 31'inde yapılacak açılışa her şeyiyle hazırız" dedi.



'ŞAMPİYONLARI AFYON'DA AĞIRLAYACAĞIZ'



Geride kalan hafta sponsor anlaşması yaptıklarını hatırlatan Başkan Zeybek, "TÜRKSAT'ın aşağı yukarı 3 milyar izleyiciye hitap ettiğini, TÜRKSAT başkanımız söyledi. Bu senenin özelliği tüm şampiyonanın ödül töreninin de Afyon'da gerçekleştirilecek olması. Bu ayrı bir önem arz ediyor. Bu ayaklarda şampiyonaların tamamı inşallah 4 Eylül'deki ödül töreninde Afyon'da olacak. Afyon ekonomisine ciddi katkı sunacağından hiç şüphemiz yok. Dünyanın dört bir tarafından katılacak olan şampiyonları Afyon'da ağırlayacağız, ödüllerini burada alacaklar. FIM Başkanı da zannederim burada olacak, çünkü Dünya Şampiyonası ödül törenine mutlaka gerekiyor. Kendisi de burada olacak ve şampiyonları da Afyon'da ağırlamış olacağız" diye konuştu.



KONSERLER RENK KATACAK



Öte yandan Dünya Motokros Şampiyonası ve MotoFest kapsamında 31 Ağustos Çarşamba günü Gökçe, Sagopa Kajmer ve Haluk Levent konserleri düzenlenecek. 1 Eylül Perşembe günü Manuş Baba ve Ebru Yaşar'ın sahneye çıkacağı etkinlikler 2 Eylül Cuma günü Mary Jane ve Koray Avcı konseriyle devam edecek. Dünya Motokros Şampiyonası'nın çeşitli kategorilerinde serbest antrenman, sıralama antrenmanı ve yarışların yapılacağı 3 Eylül Cumartesi günü Kolpa ve Erol Evgin konserleriyle renklenecek. Etkinliklerin son günü olan 4 Eylül Pazar ise şampiyonanın ana yarışları gerçekleştirilecek. Aynı gün ödül töreninin de yapılacağı etkinlikler Ajda Pekkan konseriyle tamamlanacak. 31 Ağustos- 4 Eylül tarihleri arasında katılımcılara özel gün boyu ücretsiz etkinlikler de yapılacak.