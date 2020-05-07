Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Adnan Dalgakıran: Şartların çok değişmesi lazım
Adnan Dalgakıran: Şartların çok değişmesi...
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Hindistan'da askeri helikopter düştü
Hindistan'da askeri helikopter düştü
MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz...
Adıyaman'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Adıyaman'da 3 terörist etkisiz hale...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Adnan Dalgakıran: Şartların çok değişmesi lazım

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) almış olduğu liglerin 12 Haziran'da başlatılması kararını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi.

07 Mayıs 2020 Perşembe 11:04
2 Okunma
Adnan Dalgakıran: Şartların çok değişmesi lazım
Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararını birçok yönden değerlendirmek gerektiğinin altını çizen Dalgakıran, "Bizim kulüp olarak liglerin oynanıp oynanmaması konusundaki düşüncelerimizi daha önce başkanımız birkaç kere açıklamıştı ve bu karar sonrası kulüp olarak aynı yerdeyiz. Federasyon oynatmak istiyor ama 12 Haziran tarihine kadar salgın şartlarının çok değişmesi lazım. Şu anda günlük 1500 - 2 bin arası hasta varken açıkçası oynatmak zor diye düşünüyorum. Federasyon da zaten şartların olumlu anlamda daha da değişeceğini düşünürek ve 'şimdilik' ibaresini koyarak 12 Haziran'da ligleri başlatma kararı aldı. Maçlar seyircisiz oynanacak evet ama sadece seyircisiz oynatmakla bitecek bir iş değil. Bunun antrenmanı var, deplasmanlı oynanacağı için uçak seyahati var, çalışanları, güvenliği derken bir sürü yan unsuru var. Bunlar nasıl dengelenecek ve kontrol altında tutulacak bakmak lazım, sadece seyircisiz oynanacak diye işin içinden çıkamayız" diye konuştu.

''İŞİN EKONOMİK BOYUTUNU DA DÜŞÜNMEK GEREK"

Maçların oynatılması yönündeki kararda ekonomik gerekçenin de çok etkin olduğunu ifade eden Adnan Dalgakıran, "Tabii bu virüs salgınının önü kesilse bile, tamamen yok olması için -ilaç ve aşı bulunmazsa- 2 seneye yayılacağı düşünülüyor. Bunu da göz önünde bulundurursak bir yandan da 'Hayat devam ediyor' diyerek maksimum önlemleri alıp ona göre yaşamalıyız. Bunun içinde futbol da var. Çünkü başta naklen yayın gelirleri, maç gelirleri ve sponsorluk gelirlerinin durmasıyla, kulüpler ekonomik anlamda çok daha büyük sıkıntıların içine girdi. Bu yönüyle de baktığımızda maçlar bir şekilde başlayacak ama başta da belirttiğim gibi şartların olumlu anlamda çok değişmesiyle başlayacak ve bana göre köprünün altından daha çok sular akar'' dedi.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşLigFutbolKoronavirüsSalgınHastalıkAdnan DalgakıranTFF
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TJK Başkanı Adalı: Yarışların çok kısa süre zarfında başlayacağına olan inancımız tam
TJK Başkanı Adalı: Yarışların çok kısa süre zarfında başlayacağına olan inancımız tam
Almanya'da futbol maçları 15 Mayıs'ta başlıyor
Almanya'da futbol maçları 15 Mayıs'ta başlıyor
Süper Lig'in başlama tarihi belli oldu
Süper Lig'in başlama tarihi belli oldu
Olimpiakos’un hedefi Sinan Gümüş
Olimpiakos’un hedefi Sinan Gümüş
Yusuf Yazıcı: Futbol oynamayı çok özledim
Yusuf Yazıcı: Futbol oynamayı çok özledim
Karius'tan tepkili veda
Karius'tan tepkili veda
MKE Ankaragücü’nde test günü
MKE Ankaragücü’nde test günü
Futbola Dönüş Öneri Protokolü
Futbola Dönüş Öneri Protokolü
Salgın nedeniyle atlı spor kulübü, zor günler geçiriyor
Salgın nedeniyle atlı spor kulübü, zor günler geçiriyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı