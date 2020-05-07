Adnan Dalgakıran: Şartların çok değişmesi lazım

''İŞİN EKONOMİK BOYUTUNU DA DÜŞÜNMEK GEREK"

Maçların oynatılması yönündeki kararda ekonomik gerekçenin de çok etkin olduğunu ifade eden Adnan Dalgakıran, "Tabii bu virüs salgınının önü kesilse bile, tamamen yok olması için -ilaç ve aşı bulunmazsa- 2 seneye yayılacağı düşünülüyor. Bunu da göz önünde bulundurursak bir yandan da 'Hayat devam ediyor' diyerek maksimum önlemleri alıp ona göre yaşamalıyız. Bunun içinde futbol da var. Çünkü başta naklen yayın gelirleri, maç gelirleri ve sponsorluk gelirlerinin durmasıyla, kulüpler ekonomik anlamda çok daha büyük sıkıntıların içine girdi. Bu yönüyle de baktığımızda maçlar bir şekilde başlayacak ama başta da belirttiğim gibi şartların olumlu anlamda çok değişmesiyle başlayacak ve bana göre köprünün altından daha çok sular akar'' dedi.