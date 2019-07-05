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Adis Jahovic: Avrupa'da oynamak hiç kolay değil
Adis Jahovic: Avrupa'da oynamak hiç...
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Adis Jahovic: Avrupa'da oynamak hiç kolay değil

Evkur Yeni Malatyaspor'un yeni transferi golcü futbolcu Adis Jahovic, ''Sergen Yalçın, ofansif bir oyun anlayışına sahip. Bu da bana çok uyuyor. Geçen sene Konya'da da kendisiyle iyi anlaştık. Hem saha hem saha dışında çok iyi bir hoca'' dedi.

Adis Jahovic: Avrupa'da oynamak hiç kolay değil

Evkur Yeni Malatyaspor'un yeni transferi golcü futbolcu Adis Jahovic, ''Sergen Yalçın, ofansif bir oyun anlayışına sahip. Bu da bana çok uyuyor. Geçen sene Konya'da da kendisiyle iyi anlaştık. Hem saha hem saha dışında çok iyi bir hoca'' dedi.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:19
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Adis Jahovic: Avrupa'da oynamak hiç kolay değil

BOLU - Yeni sezon hazırlıkları Bolu'da sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor'da Adis Jahovic, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Malatyaspor forması giyeceği için çok mutlu olduğunu ifade eden Adis Jahovic, ''Kulüpler arasında ufak bir anlaşmazlık vardı o da çözüldüğü için de mutluyum. Bu sene Avrupa'da oynayacağız, güzel bir sezon olacağına inanıyorum'' şeklinde konuştu.

''SERGEN HOCANIN OYUN ANLAYIŞI BANA ÇOK UYGUN''

Jahovic, Malatyaspor'u tercih etmesinde 3 faktörün rol oynadığını ifade etti. Kulübün yapısının, Avrupa'da mücadele edecek olmasının ve Sergen Yalçın'ın takımın başında yer almasının kendisini Malatyaspor'a getirdiğini kaydeden Makedon futbolcu, ''Çünkü Sergen hocanın oyun anlayışı bana çok uygun. Sergen hocanın kariyerinden bahsetmeme gerek yok. O, Türkiye'nin efsanelerinden. Ofansif bir oyun anlayışına sahip. Bu da bana çok uyuyor. Geçen sene Konya'da da kendisiyle iyi anlaştık. Hem saha hem saha dışında çok iyi bir hoca'' diye konuştu.

''HERKESİN KALİTESİNİ ORTAYA KOYMASI GEREKİYOR''

Avrupa'da oynamanın hiç kolay olmadığının altını çizen Jahovic, DHA'ya yaptığı açıklamada, ''Tüm takımlar nasıl oynayacağını iyi biliyor. Sergen hocanın oyun sistemine çabuk bir şekilde uyum sağlamalıyız. Herkesin kalitesini ortaya koyması gerekiyor. Benim bu kalitenin ortaya konulacağından hiç şüphem yok'' ifadelerini kullandı. 

''BU SENE 19 GOLÜ GEÇMEYE ÇALIŞACAĞIM''

Jahovic, geçtiğimiz sene ile bir önceki senede kaydettiği gol sayılarındaki farkın sorulması üzerine, ''Geçen sene 6 gol atmış olabilirim, ondan önceki sene de 19 gol atmıştım. Belki bu sene 19 golü geçmeye çalışacağım. Bu futbolcunun hoca ile uyumu ile alakalı. İnşallah bu sene 19 golü de geçer ve iyi bir sezon geçiririm'' şeklinde cevap verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Evkur Yeni MalatyasporAdis JahovicAvrupa
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