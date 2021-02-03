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Adil Cenkçiler "Bu Önceki Yönetimin Suçu" Dedi

03 Şubat 2021 Çarşamba 11:29
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Adil Cenkçiler "Bu Önceki Yönetimin Suçu" Dedi

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor Sportif Direktörü Adil Cenkçiler Ali Akman'ın Eintracht Frankfurt'a gitmesini değerlendirdi. Kendisinin dört aydır görevde olduğunu hatırlatan Cenkçiler, "Ben 4 ay önce göreve başladım. Direkt onunla görüştüm. Çok sevdiğim bir kardeşim. Ama daha o gün anladım sözleşme imzalamayacağını. Ali bize geçen sene yapılanlardan dolayı çok kırıldığını, çok üzüldüğünü söyledi, çok duygusal bir çocuk. Ali Akman'ın gitmesi bundan önceki yönetimin suçu. Sözleşme teklifi ettik ve 'Ne istiyorsan yaz' dedik. Serbest kalma bedelini de bıraktık ama geçen sene yapılanlardan dolayı kalmadı. Keşke Enes Ünal gibi para kazandırarak gitseydi" diye konuştu.

HAYALİN GERÇEK OLDU.. Ali Akman'ın Eintracht Frankfurt'a transferinde en büyük rolü kendisini gibi futbolcu olan amcası Ayhan Akman üstlendi. Halen TRT Spor'da yorumculuk yapan Ayhan Akman transferin netleşmesinin ardından açıklamada bulundu. Yeğeniyle gurur duyduğunu belirten Ayhan Akman, "Avrupa hayalin gerçek oldu. Yolun açık olsun amcam" sözleriyle duygularını paylaştı.
DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM.. İlk günden itibaren futbol kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini belirten Ali Akman Eintracht Frankfurt kulübünün resmi sosyal hesabından transferini açıklamasının ardından duygularını dile getirdi. 18 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Sayısız güzel mesaj için teşekkür ederim. Yakında Eintracht ailesinin bir parçası olmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.
SÖZLEŞME NEREDE İMZALANDI?. Eintracht Frankfurt'la Ali Akman arasındaki sözleşmenin ne zaman ve nerede imzalandığı büyük merak konusu oldu. Genç futbolcunun amcası Ayhan Akman sosyal medya hesabından sözleşmeyi paylaşırken, ücret haricindeki tüm detaylar da gözler önüne serildi. Buna göre Ali Akman Alman kulübüyle sözleşmeyi 27 Ocak Çarşamba günü imzaladı. Ali, o tarihte Ümit Milli Takım'la TFF'nin Riva'daki genel merkezindeydi. Ali eğer kamptan ayrılmadıysa sözleşme Riva'da imzalandı.

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