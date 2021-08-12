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Adem Büyük: Trabzonspor karşısında iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz

12 Ağustos 2021 Perşembe 14:23
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Adem Büyük: Trabzonspor karşısında iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz

MALATYA - Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un forvet oyuncusu Adem Büyük, ligin ilk haftasında konuk edecekleri Trabzonspor karşısında taraftarın desteğiyle iyi bir sonuç elde etmek istediklerini söyledi.

Süper Lig'in ilk haftasında 16 Ağustos Pazartesi günü sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çalışmalarla sürdü. 

'LİGE İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPARIZ'

Antrenman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor'un kaptanı Adem Büyük, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve ilk lig maçını Trabzonspor ile oynayacaklarını belirterek, "Elimizdeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız. Sezon başı kampları zordur, bizimki çok yoğun tempoda ve ağır geçti. Sakatlanan arkadaşlarımız oldu. Yetişmeyen transferlerimiz vardı. Gelen genç arkadaşlarımız var, özverili şekilde çalıştık. Lige iyi bir başlangıç yaparız diye düşünüyorum. Ufak bir sakatlığım vardı, hoca risk istemediği için bazı karşılaşmalarda oynamadım. Şu an iyiyim, Trabzon karşılaşmasına kadar daha iyi olacağımı düşünüyorum. Antrenmanlara devam ediyorum, sıkıntı yok" dedi.

'HERKESİN TAŞIN ALTINA ELİNİ SOKMASI GEREKİYOR'

Büyük, takımın başarısına öncelik verdiklerini, geçen sezon 17 gol attığını kaydederek, "Geçen sezon takımın durumu parlak değildi, iyi oynadığımız maçları kazanabilseydik, belki farklı olabilirdi. Her futbolcu gol atmak ister ama takımın başarısı önemli. O sıkıntıları bir daha yaşamayalım. Herkesin taşın altına elini sokması gerekiyor" diye konuştu.

'İYİ BİR FUTBOLCU GURUBUYLA ÇALIŞIYORUZ'

Takımda 4'üncü senesi olduğunu ve her seferinde farklı oyuncu grubuyla çalıştığını ifade eden Büyük, "Topluluk içerisinde herkesle anlaşmak zordur, ufak tefek problemler her takımda olabiliyor. İyi bir futbolcu gurubuyla çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

'TARAFTARSIZ ZOR OLUYORDU'

Uzun bir aranın ardından karşılaşmalarda taraftarla buluşacaklarını belirten Büyük, "İmkanı olan taraftar gelsin. Sağlık için aşı şartı getirildi. Bence güzel bir uygulama. Taraftarımızı özledik, özellikle kendi sahamızda oynadığımız maçlar, onlarsız zor oluyordu. Taraftarımızın gücünü arkamızda hissetmek bizim için iyi olacak. Trabzonspor karşısında taraftarımızın desteğiyle iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adem BüyükTrabzonspor
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