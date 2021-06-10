Adanur Tahtayı Açamazsak İstifa Edeceğiz Dedi.

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor’da Hayrettin Gülgüler başkanlığındaki seçilen yeni yönetimin lideri Emin Adanur, "Tahta 78 milyondan biraz fazla gibi, 100 milyonun üzerinde bir rakam söz konusu. Ama şunun sözünü veriyorum; 100 de olsa açılacak, 130 da olsa açılacak, 140 da olsa açılacak, 150 olsa da açılacak. Yönetimde bir karar aldık tahtayı açamazsak istifa edeceğiz" dedi.. Bursaspor’da başkanlığa seçilen Hayrettin Gülgüler ve ekibin lideri Emin Adanur, Bursa’da katıldıkları bir televizyon programında önemli açıklamalar yaptı..

TAHTAYI AÇACAĞIZ.

Adanur, transfer tahtasını mutlaka açacaklarını belirterek, "Tahta 78 milyondan biraz fazla gibi, 100 milyonun üzerinde bir rakam söz konusu. Ama şunun sözünü veriyorum; 100 de olsa açılacak, 130 da olsa açılacak, 140 da olsa açılacak, 150 olsa da açılacak. Bir karar aldık tahtayı açamazsak istifa edeceğiz" dedi..

Batalla’dan da övgüyle bahseden Emin Adanur, "Bir futbolcu düşünün bir kulüpten 1 milyon € alacağı var, 20 bin €’luk arabayla geziyor ve bu alacağını FİFA’ya şikayet etmiyor ayrıca hiç para konuşmadan Bursaspor’da yardımcı antrenörlük yaparım diyor. Batalla Bursaspor için doğmuş sanki, bu bağ kopmamalı" ifadelerini kullandı.

TRANSFERDEKİ ROTA..

Batalla Arjantin’de beğendiği 3-4 futbolcu ile görüşmek için önümüzdeki günlerde Arjantin’e uçacak. Dış transferde 3 milyon €’luk bir bütçe ayırdık, 7-8 tane futbolcu almak istiyoruz. Stadyum isim hakkı, localar, kombine, forma sponsorlukları hepsinden toplam 25 milyon lira gelir elde etmek gibi bir hedefimiz var. Personel maaşları ve zorunlu ödemelerini de acilen yapacağız.