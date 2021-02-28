Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1471
ALTIN
414.451
DOLAR
7.4160
STERLİN
10.3540
EURO
8.9680
Doğal kaynak suyu kiraya verilecek
Doğal kaynak suyu kiraya...
Kahire Büyükelçiliği Sekreter alacak
Kahire Büyükelçiliği Sekreter alacak
Çatalca'da icradan satılık tarla
Çatalca'da icradan satılık tarla
FSM Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alacak
FSM Vakıf Üniversitesi öğretim...
Laboratuvar malzemesi satın alınacak
Laboratuvar malzemesi satın alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Adana Demirspor- RH Bandırmaspor: 2-0

Adana Demirspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor’u yendi: 2-0

28 Şubat 2021 Pazar 09:13
4 Okunma
Adana Demirspor- RH Bandırmaspor: 2-0

ADANA (DHA)

Spor Toto 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Ayrıca Yeni Adana Stadyumunun ilk galibiyetini Adana Demirspor almış oldu.

16'ncı dakikada Adana Demirspor'da Rangel topa dokunamadı. Boşta kalan topa Yunus vurdu, Meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.

23'üncü dakikada Sinan Kurt-Hasan Kılıç verkaçında ceza alanı önünde topla buluşan Sinan Kurt sert vurdu. Top az farkla auta gitti.

45'inci dakikada Erkan, Samet'en sıyrılamadı ve ceza alanı içine topu ortaladı. Rassoul ters vuruşla topu kendi kalesine gönderdi ve top az farkla direğin dibinden kornere çıktı.

İlk yarı golsüz eşitlikle son buldu.

48'inci dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Sedat, düzgün bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak direğe çarpıp geri oyuna döndü.

52'nci dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan Yunus'un ara pasıyla buluşan Sinan, plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

63'üncü dakikada Bandırmaspor'da Talha'nın hatasıyla topla buluşan Pa Dibba, ceza sahası içerisinde çizgideki Mehmet Akyüz'e gönderdi. Mehmet Akyüz boş kaleye gönderdiği şutla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adana Demirspor sahasında 3 puanın sahibi oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adana DemirsporRoyal Hastanesi Bandırmaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray - BB Erzurumpor: 2-0
Galatasaray - BB Erzurumpor: 2-0
Özlem Becerek rekorunu geliştirdi 
Özlem Becerek rekorunu geliştirdi 
TOFAŞ - Galatasaray: 98-89
TOFAŞ - Galatasaray: 98-89
Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın’dan Gençlere Avrupa Stantlarında Spor Kompleksi
Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın’dan Gençlere Avrupa Stantlarında Spor Kompleksi
Mustafa Er: “Herkesten Özür Dileriz”
Mustafa Er: “Herkesten Özür Dileriz”
Avrupa arenasında tek galibiyet VakıfBank'tan
Avrupa arenasında tek galibiyet VakıfBank'tan
Akhisarspor'da Fırat Gül dönemi
Akhisarspor'da Fırat Gül dönemi
Bursaspor düşüşe geçti
Bursaspor düşüşe geçti
Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçıyla ligde dalya diyecek
Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçıyla ligde dalya diyecek

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma