Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 1
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.144,26
ALTIN
913,93
DOLAR
14,79
STERLİN
19,57
EURO
16,39
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 124 Sözleşmeli Personel alacak
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı...
Altınbaş Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
Altınbaş Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Doğuş Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Doğuş Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim...
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Adana Demirspor - Medipol Başakşehir: 2-1

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

19 Mart 2022 Cumartesi 18:28
Adana Demirspor - Medipol Başakşehir: 2-1

ADANA (DHA)

8'inci dakikada Adana Demirspor'un sol taraftan kazandığı köşe vuruşunda Vargas'ın ortasına yükselen Samet'in yaptığı kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.  

17'nci dakikada Adana Demirspor'da Stambouli, Salih'ten baskıyla topu kazanıp pasını Yunus'a verdi. Yunus hızla ceza sahasına girmek üzereyken savunmanın müdahalesiyle düştü. Hakem, Adana Demirspor lehine faul kararı verdi.

18'inci dakikada Adana Demirspor'un ceza sahası yayında kazandığı serbest vuruşu Vargas kullandı. Bu futbolcunun şık vuruşunda top sol direğe çarparak oyun alanına döndü.

34'üncü dakikada Adana Demirspor atağında soldan derine inen Alper, uzak köşeye ortaladı. Topla buluşan Akintola, ceza sahasında Yunus'a pasını verdi. Yunus'un gelişine şutunda top üstten auta çıktı.

37'nci dakikada Medipol Başakşehir atağında sağda topla buluşan Deniz, çaprazdan ceza sahası yayına doğru çalımlarla ilerleyip şutunu attı. Adana Demirspor savunmasına çarpan top, Muric'in kucağında kaldı.

38'inci dakikada Adana Demirspor'un soldan kazandığı köşe vuruşunu kullanan Vargas'ın ortasına yükselen Samet'in kafa vuruşunda top Volkan'dan döndü. Dönen topa kayarak vuran Tayyip, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

46'ncı dakikada Adana Demirspor atağında topu süren Yunus, çalımlar ceza sahasına girdiği sırada rakip takımın savunmasının müdahalesiyle yere düştü. Hakem, pozisyona devam kararı verdi.

Mücadelenin ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

48'inci dakikada Medipol Başakşehir atağında sağdan gelen pası alan Tolga, ceza sahası dışından kaleye yakın bölgeye orta yaptı. Ceza sahası içinde yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda top Muric'i aşarak ağlarla buluştu: 1-1

57'nci dakikada Adana Demirspor kontra atağında solda topla buluşan Yunus hızla ceza sahası yayına doğru ilerledi. Çalımlarla önünü boşaltan Yunus'un sert şutunda Volkan, topu son anda kornere çeldi.

68'inci dakikada Medipol Başakşehir atağında sağda topla buluşan Deniz Türüç, köşeden ceza sahası dışındaki Trezeguet'i gördü. Bu futbolcunun gelişine şutunda top az farkla dışarı gitti.

75'inci dakikada ani baskı sonucu rakip yarı sahada topu kazanan Adana Demirspor'da Bjarnason'un ceza sahasına girmeden attığı şut, kaleci Volkan'da kaldı.

80'inci dakikada Adana Demirspor atağında orta sahada topu alan Bjarnason, pasını sağdaki Yunus'a verdi. Yunus hızla ceza sahasına girdi ve derine inerek tekrardan kale önündeki Bjarnason'u gördü. Bjarnason'un gelişine plasesiyle top ağlara gitti: 2-1

Karşılaşma Adana Demirspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adana DemirsporMedipol Başakşehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray kafilesi Gaziantep'te
Galatasaray kafilesi Gaziantep'te
Çaykur Rizespor, hazırlıklarına ara vermeden başladı
Çaykur Rizespor, hazırlıklarına ara vermeden başladı
Göztepe - Aytemiz Alanyaspor: 0-2
Göztepe - Aytemiz Alanyaspor: 0-2
Erciyes'te Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı başladı
Erciyes'te Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı başladı
Konyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesi Abdülkerim Bardakçı şoku
Konyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesi Abdülkerim Bardakçı şoku
Çukurova Basketbol Kulübü'nde Final Four mutluluğu
Çukurova Basketbol Kulübü'nde Final Four mutluluğu
Yusuf Can Güçtekin Fenerbahçe tesislerinde futbolculara yaptığı yemeğin gururunu yaşıyor
Yusuf Can Güçtekin Fenerbahçe tesislerinde futbolculara yaptığı yemeğin gururunu yaşıyor
Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
TBMM'de satranç turnuvası başladı
TBMM'de satranç turnuvası başladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma