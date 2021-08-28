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Adana Demirspor - İttifak Holding Konyaspor: 1-1

Süper Lig’in 3’üncü haftasında Adana Demirspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor ile ikinci yarıda gelen karşılıklı gollerle 1-1 berabere kaldı.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 10:04
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Adana Demirspor - İttifak Holding Konyaspor: 1-1

11’inci dakikada İttifak Holding Konyaspor atağında Guilherme sol kanattan hızla ilerleyerek ceza sahası içerisine orta yaptı. Kaleci Muric gelen topu yumruklayarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

12’nci dakikada Adana Demirsporlu Stambouli uzun pasla Konyaspor defansının arkasın sarkan Assombalonga’yı topla buluşturdu. Topa gelişene kafa vuruşu yapan Assombalonga, kaleci Sehic’i geçemedi.

38’inci dakikada İttifak Holding Konyaspor kontra atağında sol kanattan hızla ilerleyen Bytyqi, çaprazdan ceza sahasına girerek şutunu attı. Meşin yuvarlak az farkla kalenin üstünden dışarı gitti.

44’üncü dakikada Adana Demirspor atağında ceza sahasında topla buluşan Balotelli'nin kaleye döner dönmez yaptığı şutunda meşin yuvarlak, Sehic’in kucağında kaldı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

48’inci dakikada Adana Demirspor’un kalecisi Muric, topu savunmasına göndermek isterken topa yönelen Cikalleshi araya girmeye çalıştı fakat mavi lacivertlerinin savunması hızlı davranarak tehlikeyi önledi.

56’ncı dakikada Adana Demirspor atağında topla buluşan ve hızla ilerleyerek rakip takımın ceza sahasına yaklaşan Assombolanga’nın şutunda top kalenin üstünden auta gitti.

59’uncu dakikada Adana Demirspor’un kontra atağında sağ kanattan ilerleyen Vargas, ceza sahasına ortasını yaptı. Gelen topa iyi yükselen Assombalonga, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:1-0.

61’inci dakikada sağdan derinlemesine inen Serdar’ın ortasında ceza sahasında yükselen Cikalleshi’nin kafa vuruşu direkten döndü.

83’üncü dakikada İttifak Holding Konyaspor’un sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Abdülkerim tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

Mücadele 1-1 sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adana Demirsporİttifak Holding KonyasporSüper LigFutbol
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