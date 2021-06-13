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Adana 5 Ocak Stadyumu yıktırılacak

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13 Haziran 2021 Pazar 10:31
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Adana 5 Ocak Stadyumu yıktırılacak

Adana 5 Ocak Stadyumu ve diğer tesislerin hurda karşılığı yıktırılacak

Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Adana 5 Ocak Stadyumu Ve Diğer Tesislerin Hurda Karşılığı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek ihaleyle yıkım işi yaptıracak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ihale 23.06.2021 günü saat 14:00 Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binası'nda yapılacak.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ve diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Adana 5 Ocak StadyumuStad YıkımıHurda Karşılığı Yıkım
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